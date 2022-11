POL-OS: Georgsmarienhütte: Hundebesitzer nach Unfall gesucht

Osnabrück (ots) - Am Sonntag, den 13.11.2022, kam es an der "Bramscher Straße" gegen 17:45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Der 58-jährige Radfahrer befuhr dabei den Radweg in Richtung stadteinwärts als plötzlich ein unbekannter Fußgänger sich ihm in den Weg stellte. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Radfahrer ...

mehr