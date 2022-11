POL-OS: Ostercappeln: Diebstahl aus zwei PKW - Zeugen gesucht

Melle (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein an einer Bäckerei angrenzender Supermarkt an der "Industriestraße" ins Visier von Unbekannten geraten. Über das Dach verschafften sich die Täter Zugang in die Räumlichkeiten des Marktes und machten sich anschließend mit ihrer Beute in bislang unbekannter Höhe aus dem Staub. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, ...

