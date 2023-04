Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Einbruch mit ungewöhnlicher Beute

Mainz (ots)

Am vergangenen Samstagvormittag stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schlesienstraße einen Einbruch in ihren Keller fest. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein aus der Verankerung gedrücktes Kellerfenster in das Gebäude. Trotz freiem Zugang von den Kellerräumlichkeiten in den Wohnbereich wurde aus letzterem nichts entwendet. Offensichtlich waren die Einbrecher aber hungrig und bedienten sich an den Vorräten der im Keller befindlichen Speisekammer. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine geöffnete und teilweise gegessene Thunfischkonserve und ein ebenfalls geöffnetes und teilweise entleertes Gurkenglas. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

