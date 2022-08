POL-COE: Nordkirchen, Am Schloßpark/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - An der Droste-Hülshoff-Straße haben Unbekannte den Katalysator von einem weißen Volvo 850 GLE ausgebaut und gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr am Samstag (20.08.22) und 5 Uhr am Montag (22.08.22). Das Auto stand an der Straße. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

mehr