POL-AC: Zwei Verletzte nach Unfall in Stolberg

Aachen (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen von Dienstag und Donnerstag (13.04.2023) ein teures Wohnmobil in der Robert-Schumann-Straße geklaut. Es hat einen Wert von rund 50.000 Euro. Die Eigentümer hatten das Fahrzeug am Dienstag auf einem Parkplatz am Straßenrand abgestellt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Mit Beginn ...

