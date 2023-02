POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Steinach (ots) - Am Dienstagabend wurden die Beamten des Polizeireviers Haslach über einen Fahrzeugbrand in der Steinacher Hauptstraße informiert. Beim Eintreffen am Einsatzort kurz vor 19:30 Uhr befand sich der Ford bereits in Vollbrand. Es konnte im weiteren Verlauf von Einsatzkräften der Feuerwehr Steinach gelöscht werden. Die Auslösung des Brandes dürfte auf einen Defekt an der Fahrzeugelektronik zurückzuführen sein. Personen wurden glücklicherweise keine ...

