Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Schwer Verletzt nach Verkehrsunfall

Friesenheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist eine Radfahrerin am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhren beide gegen 16:40 die Unterdorfstraße in gleiche Richtung, wobei sich die Radfahrerin zunächst auf dem Gehweg aufgehalten haben soll. Als der Lkw die 19-Jährige überholte kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die junge Frau musste aufgrund der Schwere der Verletzungen von den Rettungskräften in ein Klinikum gebracht werden. Der Sachschaden am involvierten Fahrrad beläuft sich auf circa 500 Euro.

/le

