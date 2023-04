Polizei Aachen

POL-AC: Wohnmobil geklaut - Polizei gibt Präventionstipps

Aachen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen von Dienstag und Donnerstag (13.04.2023) ein teures Wohnmobil in der Robert-Schumann-Straße geklaut. Es hat einen Wert von rund 50.000 Euro. Die Eigentümer hatten das Fahrzeug am Dienstag auf einem Parkplatz am Straßenrand abgestellt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Mit Beginn der Urlaubssaison steigt erfahrungsgemäß auch wieder die Zahl der Diebstähle von Wohnwagen und Wohnmobilen. Die Nachfrage nach den Fahrzeugen ist nach wie vor sehr hoch.

Die Polizei rät, die Fahrzeuge zusätzlich mit Lenkrad- und Parkkrallen sowie Ortungssystemen zu sichern. Darüber hinaus sollten die Fahrzeuge nicht auf dunklen und schlecht einsehbaren Plätzen abgestellt werden. Auch in Garagen sollte nicht auf die zusätzliche Sicherung mit Lenkrad- und Parkkrallen verzichtet werden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell