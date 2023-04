POL-AC: Tatverdächtiger nach Hinweis auf Drogenhandel festgenommen

Eschweiler (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am 06.04.2023 einen jungen Mann in der Dürener Straße überfallen. Der Geschädigte wollte gegen 07.20 Uhr von der Dürener Straße aus an der St. Peter und Paul-Kirche vorbei auf den Markt gehen, als die Täter ihm ein Messer vorhielten und die Herausgabe seines Rucksacks verlangten. Nach der Tat flüchteten sie über die Parkstraße in Richtung des Städtischen Gymnasiums. Die Täter waren mit schwarzen ...

