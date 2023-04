Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen nach Raub gesucht

Eschweiler (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am 06.04.2023 einen jungen Mann in der Dürener Straße überfallen. Der Geschädigte wollte gegen 07.20 Uhr von der Dürener Straße aus an der St. Peter und Paul-Kirche vorbei auf den Markt gehen, als die Täter ihm ein Messer vorhielten und die Herausgabe seines Rucksacks verlangten. Nach der Tat flüchteten sie über die Parkstraße in Richtung des Städtischen Gymnasiums.

Die Täter waren mit schwarzen Trainingshosen und schwarzen Regenjacken bekleidet. Während der Tat hatten sie Teile ihres Gesichts mit schwarzen Schals vermummt. Sie entwendeten einen Rucksack der Marke Adidas in Tarnfarben.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 02402/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 oder an jede andere Polizeidienststelle. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell