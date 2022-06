Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünfjähriger läuft auf Fahrbahn von Kurt-Schumacher-Straße und wird bei Zusammenstoß mit Motorrad verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Zu einem Unfall zwischen einem Kind und einem Motorrad ist es am heutigen Dienstagvormittag in der Kurt-Schumacher-Straße an der Stern-Kreuzung gekommen. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der Fünfjährige aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg gegen 11:10 Uhr in Höhe der Hausnummer 16 plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Ein dort fahrender 51 Jahre alter Motorradfahrer aus Immenhausen hatte den Jungen mit seiner Maschine am Knöchel getroffen, woraufhin das Kind auf den Bordstein stürzte. Das Kind wurde dabei verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach ersten Erkenntnissen nicht bestehen.

