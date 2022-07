POL-GM: Gartengeräte aus Garage gestohlen

Marienheide (ots) - Ein weißes BMW-Coupé der 3er-Reihe ist zwischen 16 Uhr am 24. Juli und 16.30 Uhr am 29. Juli von dem Pendlerparkplatz am Marienheider Bahnhof gestohlen worden. An dem BMW waren die Kennzeichen GM-WX 335 montiert. Auf der verdunkelten Heckscheibe ist in weiß der Schriftzug "Hoonigan" angebracht. Hinweise zum Verbleib des BMW nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

