POL-GM: BMW gestohlen

Nümbrecht (ots) - An einer Schule in der Mathe-Yehuda-Straße und einem Lebensmittelmarkt in der Gouvieuxstraße haben Unbekannte von Freitag auf Samstag (29./30. Juli) mehrere Scheiben eingeworfen. An dem Schulzentrum zerstörten die Unbekannten an der Sporthalle durch Steinwürfe mehrere Abdeckungen der Außenbeleuchtung. Im Eingangsbereich der Schule warfen sie mit Pflastersteinen und Bierflaschen zudem mehrere Glasscheiben ein. An einem nicht weit von der Schule ...

mehr