Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Scheiben eingeworfen

Nümbrecht (ots)

An einer Schule in der Mathe-Yehuda-Straße und einem Lebensmittelmarkt in der Gouvieuxstraße haben Unbekannte von Freitag auf Samstag (29./30. Juli) mehrere Scheiben eingeworfen. An dem Schulzentrum zerstörten die Unbekannten an der Sporthalle durch Steinwürfe mehrere Abdeckungen der Außenbeleuchtung. Im Eingangsbereich der Schule warfen sie mit Pflastersteinen und Bierflaschen zudem mehrere Glasscheiben ein. An einem nicht weit von der Schule entfernten Lebensmittelmarkt wurde im gleichen Zeitraum ebenfalls eine Scheibe eingeworfen. Am Tatort fand die Polizei die zerbrochenen Reste einer Bierflasche, die auch hier offenbar als Wurfgeschoss genutzt worden war. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

