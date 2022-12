Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Gasunfall bei Bauarbeiten

Weisenheim am Sand (ots)

Am Mittwoch, den 14.12.2022 wurde gegen 14 Uhr bei Baggerarbeiten an einem Anwesen in der Dr. Kurt - Schumacher- Straße in Weisenheim am Sand eine Gasleitung beschädigt. Hierdurch kam es kurzzeitig zu einem Gasaustritt. Die Anwohner mussten vorsorglich die Gebäude verlassen. Die Straße wurde für zirka 45 Minuten gesperrt und die Leitung durch Mitarbeiter der Pfalzwerke abgedichtet. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim sowie der Feuerwehren Freinsheim und Weisenheim am Sand. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

