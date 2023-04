Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Geschädigte von Diebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht eine ältere Dame, die am Donnerstagabend am Bahnhof in Ludwigsburg Geschädigte eines Geldbeuteldiebstahls wurde. Eine 41 Jahre alte Frau hatte gegen 17.50 Uhr beobachtet, wie eine 44-Jährige einen Geldbeutel aus der Tasche der noch unbekannten Geschädigten stahl. Die 41-Jährige griff daraufhin beherzt ein, nahm der Täterin den Geldbeutel wieder ab und gab ihn der Geschädigten zurück. Während diese weiter ihres Weges ging, machte die Zeugin eine Polizeistreife auf sich aufmerksam und hielt die 44-Jährige zwischenzeitlich fest. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet nun die noch unbekannte Geschädigte des Diebstahls, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell