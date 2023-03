LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - In ein Tankstellengebäude in der Erfurter Straße versuchten bislang Unbekannte in der zurückliegenden Nacht gegen 00.15 Uhr einzudringen. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, beschädigten die drei Täter das Mauerwerk und in der weiteren Folge einen Heizkörper sowie eine Kühltruhe im Gesamtwert von ungefähr 5.000 Euro. Offenbar ließen die unbekannten Personen aufgrund der Auslösung eines Alarms ...

mehr