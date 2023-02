Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 23-jähriger Ladendieb in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft befindet sich seit Sonntag (26.02.2023) ein 23-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er war im Laufe des Samstages (25.02.2023) insgesamt drei Mal bei Ladendiebstählen in einem Kaufhaus an der Bonner Remigiusstraße beobachtet worden. Hierbei entwendete er Bekleidungsartikel im Gesamtwert von 2.000,- Euro.

Nachdem ihm bei zwei Taten am Vor- und Nachmittag noch die Flucht vor den Ladendetektiven gelungen war, wurde er gegen 19:10 Uhr beim erneuten Diebstahl von hochwertigen Bekleidungsartikeln gestellt und vor Ort festgehalten. Da er sich verbal aggressiv verhielt, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser über die vom Kaufhaus geschilderten Taten hinausgehend bereits mehrfach bei Ladendiebstählen polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der 23-Jährige wurde daher vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Ihm Rahmen erster polizeilicher Sofortmaßnahmen konnte ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes erwirkt werden, wo die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Diebesgut aus dem geschädigten Kaufhaus sicherstellen konnten.

Am Sonntag erließ eine Eildienstrichterin auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl gegen ihn, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

