POL-BN: Pedelec vor Geschäft in Bad Honnef entwendet - Zeuge beobachtete Tatverdächtigen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In den Nachtstunden zum 24.02.2023 machten sich mehrere Unbekannte an einem Geldautomaten an der Außenwand eines Supermarktes auf der Heinz-Gottschalk-Straße in Meckenheim zu schaffen. Gegen 01:30 Uhr wurden Anwohner auf mehrere laute Knallgeräusche aus dem Aufstellbereich des betroffenen ...

mehr