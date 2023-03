Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In ein Tankstellengebäude in der Erfurter Straße versuchten bislang Unbekannte in der zurückliegenden Nacht gegen 00.15 Uhr einzudringen. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, beschädigten die drei Täter das Mauerwerk und in der weiteren Folge einen Heizkörper sowie eine Kühltruhe im Gesamtwert von ungefähr 5.000 Euro. Offenbar ließen die unbekannten Personen aufgrund der Auslösung eines Alarms von ihrem Vorhaben ab. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

- Täter 1: kräftige Statur, bekleidet mit einer hellen Kapuzenjacke, einer dunkelgrauen Jogginghose und halbhohen Stiefeln - Täter 2: schlanke Statur, Brillenträger, dunkle Haare, bekleidet mit einer hellen Jacke (im Bereich des Bauches beige), einem grauen Kapuzenpullover, einer grauen Jogginghose, halbhohen Stiefeln und dunklen Handschuhen - Täter 3: bekleidet mit einer Cargohose mit seitlich aufgesetzten Taschen, einer hellen "Bomberjacke" mit schwarzem Kragen und schwarzen Armbündchen, einem hellen Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Wollmütze.

Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0060203/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell