LPI-GTH: Schornsteinbrand

Waltershausen (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden versuchte ein unbekannter Täter, in zwei Häuser in der Ziegenbergstraße in Waltershausen einzubrechen. In beiden Fällen gelang es nicht, sich Zugang zu den Häusern zu verschaffen. Mehr Erfolg hatte ein unbekannter Täter in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Unteres Waldtor. Hier wurde im Geschäft sowie der darüberliegenden Wohnung Bargeld ...

