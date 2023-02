POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburgs und der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund - Anklage gegen fünf polnische Staatsangehörige vor dem Landgericht Stralsund erhoben

Stralsund (ots) - Am gestrigen Tag erhielt die Polizei Stralsund Kenntnis von einer Sachbeschädigung am SPD-Wahlkreisbüros, Olof-Palme-Platz 4 in Stralsund. Unbekannte Täter klebten in der Zeit von 27.01.2023, 20:30 Uhr bis 30.01.2023, 09:30 Uhr drei sogenannte Spuckies mit der Aufschriften "Todesstrafe für Kinderschänder, 0% Rückfallquote" sowie Frieden für Russland" an eine Fensterscheibe des Wahlkreisbüros. Die ...

