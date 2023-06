PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Werkzeugdiebe am Werk +++ Autos zerkratzt +++ Vandalismus in Schule +++ Verletzte bei Unfällen

1. Bauanhänger aufgebrochen,

Oestrich-Winkel, Schloß Vollrads, Montag, 05.06.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 12.06.2023 07:20 Uhr

(wie) In der letzten Woche wurde in Oestrich-Winkel ein Bauanhänger auf einer Baustelle aufgebrochen und Werkzeug daraus entwendet. Der Anhänger war seit dem 05.06. auf der Baustelle auf der Rückseite des Schloß Vollrads abgestellt. Unbekannte nutzten einen unbeobachteten Moment und öffneten den Anhänger gewaltsam. Aus dem Inneren entwendeten sie dann diverse Werkzeuge und Werkzeugteile. Anschließend entkamen die Täter unerkannt mit der Beute im Wert von circa 4.000 EUR. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 Hinweise entgegen.

2. Werkzeug aus Lkw gestohlen,

Schlangenbad, Bundesstraße 260, Mittwoch, 07.06.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 12.06.2023, 07:00 Uhr

(wie) Bei Schlangenbad wurde in den letzten Tagen ein Lkw aufgebrochen und Werkzeuge daraus gestohlen. Ein 24-Jähriger hatte einen roten Mercedes Lkw auf dem Parkplatz an der B 260 bei Schlangenbad abgestellt. Als er am Montag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Hecktüren des Lkw aufgebrochen hatten. Aus dem Inneren wurde Werkzeug im Wert von circa 2.000 EUR entwendet. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 um Hinweise.

3. Zwei Pkw zerkratzt,

Oestrich-Winkel, Oestrich, Rudolph-Koepp-Straße, Freitag, 09.06.2023 bis Sonntag, 11.06.2023,

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden in Oestrich in der Rudolph-Koepp-Straße zwei Pkw zerkratzt und dadurch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Der Fiat 500 sowie der Fiat Tipo standen beide im Bereich der Hausnummer 3 und wurden jeweils auf der Beifahrerseite durch unbekannte Täter beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Vandalismus in Schule,

Idstein, Großer Feldbergweg, Mittwoch, 07.06.2023, 12:25 Uhr bis Montag, 12.06.2023, 07:50 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Verlauf des verlängerten Wochenendes in Idstein unbekannte Täter in eine Schule eingestiegen waren und dort einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursachten. Die oder der Täter gelengten auf unbekannte Weise in das in der Straße "Großer Feldbergweg" gelegene Schulgebäude und zerstörten im Innern eines Raumes Möbel und weiteres Inventar. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06126) 9394-0 um Hinweise.

5. Kollision zwischen Bus und Pkw

B54, zwischen Hohenstein-Born und Taunusstein-Seitzenhahn, Montag, 12.06.2023, 13:35 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es auf der Bundesstraße 54 zwischen Born und Seitzenhahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw, bei dem die Fahrerin des Pkw verletzt wurde und ein Sachschaden von über 20.000 Euro entstand. Gegen 13:35 Uhr war ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim am Steuer eines Omnibusses aus Richtung Bad Schwalbach kommend in Richtung Taunusstein unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 69-jährige BMW-Fahrerin die B54 in entgegengesetzter Richtung. Zwischen den Abfahrten Born und Seitzenhahn geriet der Bus aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem BMW. Glücklicherweise kam es zu keinem Frontalzusammenstoß. Die Fahrzeuge trafen sich an den jeweils vorderen, linken Fahrzeugecken. Die BMW-Fahrerin wurde durch den Aufprall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges war ein Gutachter vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen wurde der Streckenabschnitt bis circa 17:10 Uhr gesperrt.

6. Motorradfahrerin bei Unfall verletzt, Geisenheim, Bundesstraße 42a/ Chauvingnystraße, Montag, 12.06.2023, 07:30 Uhr

(wie) Am Montag wurde in Geisenheim eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 18-Jährige war mit einem MBK-Motorrad auf der Chauvignystraße unterwegs. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass die vorausfahrende 20-Jährige ihren Renault abbremsen musste. Daher prallte das Motorrad gegen das Heck des Pkw, wonach die 18-Jährige mit ihrem Zweirad stürzte und verletzt wurde. Die junge Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf unter 1.000 EUR.

