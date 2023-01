POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Hülstener Straße, Verkehrsunfall - Kradfahrerin leicht verletzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in ein Vereinsheim am Kücklingsweg in Appelhülsen eingebrochen. Zwischen 15 Uhr am Donnerstag (05.01.23) und 10 Uhr am Freitag (06.01.23) hebelten die Täter ein Fenster auf. Ob diese etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür gelangten Unbekannte am Freitag (06.01.23) in ein Haus an der Regerstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 9.15 ...

