POL-RTK: Kassiererin mit Messer bedroht und Geld entwendet +++ Unbekannte in Schulgebäude unterwegs +++ Diebstahl von Fahrzeugteilen eines geparkten Chryslers

Bad Schwalbach (ots)

1. Kassiererin mit Messer bedroht und Geld entwendet, Idstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 10.06.2023, 18:50 Uhr

(he)Am Samstagabend bedrohte ein unbekannter Täter in Idstein die Kassiererin einer Drogerie mit einem Messer und flüchtete anschließend mit Bargeld aus der Kasse. Der Unbekannte bezahlte gegen 18:50 Uhr in dem in der Wiesbadener Straße gelegenen Geschäft seinen Einkauf und forderte plötzlich unter dem Vorhalt eines Messers Geld. Nachdem er dieses an sich genommen hatte, flüchtete er aus den Verkaufsräumen in Richtung Kreisel Wiesbadener Straße, Bahnhofstraße. Die Angestellte des Marktes wurde leicht verletzt. Beschreibung: Männlich, 35-40 Jahre, 1,70 - 1,75 Meter, schlanke Statur, schwarzer Oberlippen- Kinnbart, hellgrüner/hellblauer Jogginganzug, schwarze Sonnenbrille, beiger/hellbrauner Fischerhut, sprach deutsch mit leichtem Akzent. Laut Zeugenangaben soll das Aussehen des Täters "südländisch" gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Tatgeschehen.

2. Unbekannte in Schulgebäude unterwegs, Schlangenbad, Bärstadt, Friedrich-Heusser-Straße, Freitag, 09.06.2022 bis Sonntag, 11.06.2023

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes drangen Unbekannte in Schlangenbad Bärstadt in die Räumlichkeiten der Äskulapschule ein. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet oder beschädigt. Wie die oder der Täter in das in der Friedrich-Heusser-Straße gelegene Schulgebäude gelangen konnten, steht noch nicht fest. Ebenfalls sind die Hintergründe für das Eindringen unklar, denn augenscheinlich wurden zwar Gegenstände aus den Innenräumen an anderen Orten innerhalb oder außerhalb des Gebäudes abgestellt, jedoch nichts entwendet. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach bittet unter der Rufnummer (06124) 7078-0 um Hinweise.

3. Diebstahl von Fahrzeugteilen eines geparkten Chryslers, Rüdesheim am Rhein, Assmannshausen, Höllenbergstraße, Donnerstag, 08.06.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 11.06.2023, 10:00 Uhr

(ste) Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr kam es in Assmannshausen zu einem Diebstahl von mehreren Fahrzeugteilen an einem dort geparkten Chrysler der Wrangler-Reihe. Der unbekannte Täter entwendete von dem in der Höllenbergstraße abgestellten Pkw neben dem Frontgrill auch beide Seitenspiegel und beschädigte hierbei das Fahrzeug. Es entstand Gesamtschaden von circa 1.000 Euro.

Hinweise werden bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722)9112-0 entgegengenommen.

