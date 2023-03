Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Einbruch in ein Wohnhaus (05/0503)

Speyer (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem versuchten Einbruch in der Peter-Drach-Straße in Speyer-West. Der bisher unbekannte Täter hebelte zunächst einen Wohnwagen auf und durchsuchte diesen. Anschließend versuchte er zwei Türen und ein Fenster des Wohnhauses aufzuhebeln. Hier wurde der Täter von den Bewohnern bemerkt. Beim Erblicken der Bewohner flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Burgstraße. Haben Sie am Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder eine verdächtige Person im Bereich der Peter-Drach Straße / Burgstraße gesehen? Dann melden Sie sich bei der Polizei Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell