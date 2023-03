Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen, Polizei sucht Zeugen (07/0403

Speyer (ots)

Von Freitag auf Samstag kam es in Speyer-Zentrum zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Hier wurden Heckscheiben eingetreten, Seitenspiegel abgetreten und Kratzer in Fahrzeugseiten eingeritzt. Die beschädigten Fahrzeuge standen am Festplatz, der Steingasse und den umliegenden Straßen. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Haben Sie in der Zeit von Freitagabend auf Samstagmorgen in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ist Ihr Fahrzeug ebenfalls beschädigt worden? Dann melden Sie sich bei der Polizei Speyer unter: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell