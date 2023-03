POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr (31/0403)

Speyer (ots) - Von Freitag auf Samstag kam es in Speyer-Zentrum zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Hier wurden Heckscheiben eingetreten, Seitenspiegel abgetreten und Kratzer in Fahrzeugseiten eingeritzt. Die beschädigten Fahrzeuge standen am Festplatz, der Steingasse und den umliegenden Straßen. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 10.000 Euro ...

mehr