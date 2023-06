PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Festnahmen bei Motorradveranstaltung +++ Räuber sucht Bäckerei auf +++ Mehrere Polizeieinsätze rund um Veranstaltung +++ Fahrzeug- und Gebäudebrand +++ Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizist und Security-Mitarbeiter bei Motorradveranstaltung angegriffen - Mehrere Festnahmen, Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Donnerstag, 08.06.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend nahm die Polizei auf einer Rüdesheimer Motorradveranstaltung drei Männer fest, nachdem einer von ihnen einen Security-Mitarbeiter geschlagen und sich alle verbal und körperlich mehreren Polizisten gegenüber aggressiv Verhalten hatten. Gegen 20:00 Uhr wurden Polizeikräfte auf dem Festgelände von einem Sicherheitsmitarbeiter angesprochen, da dieser zuvor einem Mann aufgrund fehlender Berechtigung den Zutritt zum Gelände verwehrt hätte und von diesem daraufhin geschlagen worden sei. Als der Mitarbeiter den Beamten daraufhin den besagten Aggressor zeigte, entschlossen sich die Polizisten den Mann zu kontrollieren. Der 36 Jahre alte Mann aus dem Main-Taunus-Kreis zeigte sich mit der Kontrolle nicht einverstanden und schlug einem der Beamten ins Gesicht. Während der anschließenden Festnahme solidarisierten sich einige Umherstehende mit dem Festgenommenen, darunter ein weiterer 36-Jähriger aus Rheinland-Pfalz, welcher dabei einen Beamten angespuckt haben soll. Bei seiner anschließenden Kontrolle zeigte er sich aggressiv sowie unkooperativ und beleidigte die Polizisten. Als er sich nicht ausweisen wollte und daraufhin abtransportiert werden sollte, versuchte sein 60 Jahre alter Vater seinerseits die Kontrolle zu stören, indem er sich immer wieder zwischen seinen Sohn und die Beamten stellte. Somit mussten beide Männer vor Ort festgenommen und gemeinsam mit dem zuvor festgenommenen 36-Jährigen zur Dienststelle gebracht werden. Diese durften alle drei heute Morgen nach der Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren wieder verlassen.

2. Räuber sucht Bäckerei auf,

Idstein, Am Bahnhof, Donnerstag, 08.06.2023, 15:30 - 16:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann in Idstein die Tagesseinnahmen einer Bäckerei geraubt. Am Nachmittag meldete sich eine Angestellte der am Idsteiner Bahnhof gelegenen Backstube bei der Polizei, da sie soeben von einem bewaffneten Mann ausgeraubt worden sei. Sofort wurden mehrere Streifen zur Bäckerei entsandt, der Täter konnte jedoch vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Den Schilderungen der Mitarbeiterin zufolge, betrat ein Mann gegen 15:30 Uhr die Bäckerei, ließ sich einige Brötchen und ein Getränk geben und führte daraufhin mit ihr eine Unterhaltung. Als die Mitteilerin gegen kurz vor Filialschluss, um 16:00 Uhr, den Unbekannten zum Bezahlen aufforderte, zog dieser plötzlich ein kleines Messer und forderte sie auf die Kasse zu öffnen. Daraufhin entnahm der dunkelhaarige, bärtige und gebräunte Täter, welcher mit einem grauen Shirt bekleidet war, die Tagesseinnahmen und flüchtete in Richtung Bahnhof. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte ein 28 Jahre alter Mann aus Idstein als Tatverdächtiger in Betracht kommen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern aktuell noch an.

Weitere Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Mehrere Polizeieinsätze rund um Veranstaltung, Taunusstein-Wehen, Mittwoch, 07.06.2023 auf Donnerstag, 08.06.2023

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag musste die Polizei gleich mehrfach zu Auseinandersetzungen auf einem Volksfest in Taunusstein-Wehen anrücken, in einem Fall richteten sich die Aggressionen auch gegen die Beamten. Im Laufe der Feierlichkeiten, welche sich rund um die Platter Straße erstreckten, nahm die Polizei vier Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten auf. Während in der Straße Am Pfingstborn ein 27- und ein 31-Jähriger aneinandergerieten, waren es gegen 23:40 Uhr gleich mehrere Personen, aus deren vierköpfiger Gruppe heraus an der "Bushaltestelle am Marktplatz" ein 19-Jähriger attackiert und verletzt worden sein soll. Der Haupttäter sei etwa 17-20 Jahre alt und 185 cm groß gewesen. Er habe dunkles, lockiges Haar und einen Bart gehabt. Einem anderen Teilnehmer der Veranstaltung soll laut eigenen Angaben eine unbekannte Jugendliche auf einem Gehweg der Platter Straße Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden sein. Sie wurde als 170 cm groß und etwa 17 Jahre alt geschätzt. Den negativen Schlusspunkt setzte ein 23-jähriger Taunussteiner. Nachdem er mit einem weiteren Mann auf dem Parkplatz der "Silberbachhalle" in Streit geraten war und daraufhin von herbeigeeilten Polizisten kontrolliert werden sollte, schlug und trat er nach den Polizeikräften und bedrohte sie mit dem Tode. Die Folge waren neben seiner Festnahme, eine Fahrt zur Polizeistation, eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige.

Hinweise zu der Gruppe oder der jugendlichen Pfeffersprayerin werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Fahrzeug- und Gebäudebrand sorgt für größeren Einsatz, Geisenheim-Stephanshausen, Fichtenweg, Freitag, 09.06.2023, 03:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag kam es im Geisenheimer Ortsteil Stephanshausen zu einem Fahrzeugbrand, der sich auf Teile eines angrenzenden Gebäudes ausweitete und so für einen größeren Einsatz sorgte. Gegen 03:30 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in den Firchtenweg gerufen, da dort ein unter einem Carport stehendes Auto brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Die fünf Bewohner des Hauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits ins Freie begeben und blieben nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise unverletzt. Sie wurden dennoch von den eingesetzten Rettungssanitätern und Rettungssanitäterinnen in Augenschein genommen. Die Feuerwehr begann zeitgleich umgehend mit den Löscharbeiten und konnte die Brände ersticken. Während der Pkw vollkommen ausbrannte, wurden am Wohngebäude die Fassade und ein Dachstuhl beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden knapp 180.000 Euro. Da das Wohnhaus zunächst nicht weiter bewohnbar ist, werden die Bewohner in einer von der Stadt Geisenheim organisierten Unterkunft untergebracht.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

5. Motorradfahrer wird in Böschung geschleudert, L 3272 zwischen Geisenheim-Stephanshausen und Lorch-Ranselberg, Donnerstag, 08.06.2023, 18:10 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend verunfallte ein Motorradfahrer auf der L 3272 bei Lorch und musste in der Folge ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 20 Jahre alte Frankfurter war gegen 18:10 Uhr mit seiner Suzuki-Maschine auf der Landesstraße zwischen Stephanshausen und Ranselberg unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und dort gegen eine Leitplanke fuhr. Der junge Fahrer flog als Konsequenz des Zusammenpralls über Motorrad und Leitplanke und wurde in eine Böschung geschleudert. Zur weiteren Behandlung musste er durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.

6. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt

