PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pedelec während Veranstaltung gestohlen +++ Zusammenstoß von Pkw und Motorrad mit verletztem Fahrer +++ Betrunkene kollidiert mit Leitplanke und flüchtet +++ Polizei warnt vor betrügerischer E-Mail

Bad Schwalbach (ots)

1. Pedelec während Veranstaltung gestohlen, Wanderwege zwischen Oestrich-Winkel & Hallgarten, Samstag, 03.06.2023, 21:00 Uhr bis Sonntag, 04.06.2023, 00:30 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde einem Besucher einer Veranstaltung in den Weinbergen bei Oestrich-Winkel das hochwertige Elektro-Fahrrad gestohlen. Um 21:00 Uhr hatte der Besucher der Veranstaltung, bei der mehrere Weingüter zwischen Oestrich-Winkel und Hallgarten Stände aufgebaut und Getränke sowie Speisen verkauft hatten, sein Pedelec der Marke "Haibike" an einem Weinweg angeschlossen. Als er gegen 00:30 Uhr mit seinem Bike die Heimreise antreten wollte, fehlte von dem rund 4.500 Euro teuren Zweirad samt Schloss jede Spur.

Die Polizei in Rüdesheim ermittelt wegen Fahrraddiebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Diebstählen von Rädern kam, hier einige nützliche Tipps und Tricks:

Nutzen Sie ein VdS-zertifiziertes Schloss und schließen Sie das Fahrrad (Rahmen, Vorder- und Hinterrad) an einen festen Gegenstand an!

Machen Sie sich beleuchtete Abstellorte zu Nutze!

Schließen Sie Zugänge zu Kellerräumen ab!

Nehmen Sie bei E-Bikes den Akku mit oder sichern Sie diesen zusätzlich!

Lassen Sie eine sichtbare Rahmennummer oder eine FEIN-Codierung im sichtbaren Bereich anbringen!

Bewahren Sie Rechnungen als Eigentumsnachweis auf!

Fertigen Sie Fotos vom Fahrrad an und notieren Sie wichtige Daten wie Marke, Rahmennummer, Typ, Farbe, Schaltung, Gänge, Größe etc.!

Bringen Sie GPS-Ortungsgerät (Tracker) am Fahrrad an!

Lassen Sie Ihr Fahrrad bei entsprechenden Aktionen der Polizei kostenlos codieren!

Die Polizeidirektion Rheingau-Taunus bietet über das Jahr verteilt immer wieder Fahrradcodierungen auf den Geländen ihrer Polizeistationen, zuletzt im April in Eltville, an. Bei dieser Maßnahme wird ein individueller Code in den Rahmen eingeprägt, mit welchem es der Polizei im Nachgang eines Diebstahls gelingt, den Eigentümer oder die Eigentümerin zu ermitteln.

2. Zusammenstoß von Pkw und Motorrad mit verletztem Fahrer, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Montag, 05.06.2023, 17:00 Uhr

(fh)Am Montagabend ist ein Motorradfahrer auf der Aarstraße bei Wehen während eines Überholvorgangs mit einem Pkw zusammengestoßen und hat sich schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 51 Jahre alte Mann aus Eltville mit seinem Motorrad die Aarstraße von Bleidenstadt nach Neuhof entlang. In Höhe der Hausnummer 240 mussten mehrere Verkehrsteilnehmende, welche in gleicher Richtung unterwegs waren, aufgrund einer Baustellenampel anhalten. Der Motorradfahrer soll die wartenden Fahrzeuge daraufhin überholt haben, um sich an einer vorderen Stelle wieder einzufädeln. Während des Überholvorgangs stieß der Zweiradfahrer jedoch mit dem Fahrzeug eines Bad Cambergers zusammen, welcher von einem an der Gegenfahrbahn gelegenen Gelände auf die Aarstraße in Richtung Bleidenstadt auffahren wollte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Betrunkene kollidiert mit Leitplanke und flüchtet, Niedernhausen, L 3027, Montag, 05.06.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Montagabend fuhr eine deutlich alkoholisierte Autofahrerin in Höhe einer Baustelle bei Niedernhausen gegen eine Leitplanke und setzte trotzdem ihre unsichere Fahrt fort. Mit der Hilfe einer aufmerksamen Zeugin gelang es der Polizei, die Fahrerin aus dem Verkehr zu ziehen und mutmaßlich Schlimmeres zu verhindern. Gegen 20:00 Uhr befuhr eine 48 Jahre alte Niedernhausenerin mit ihrem Hyundai die L 3027 von der B 455 kommend in Richtung Niedernhausen. In Höhe einer Baustelle stieß die - wie sich später zeigte, erheblich alkoholisierte - Frau gegen die dortige Leitplanke und setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Der Unfall sowie die unsichere Fahrweise der Dame, bei der sie immer wieder in den Gegenverkehr kam, wurden durch eine Zeugin beobachtet. Diese verhielt sich vorbildlich, informierte die Polizei und fuhr dem Hyundai hinterher. Mit ihrer Hilfe gelang es den Beamten die Fahrerin des Hyundai in Niedernhausen zu kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Folge: die Sicherstellung des Führerscheins, eine Blutentnahme und ein längerer Zeitraum von unfreiwilligen Spaziergängen.

4. Polizei warnt vor betrügerischer E-Mail, Rheingau-Taunus-Kreis, Juni 2023

(fh) Die Polizei warnt vor einer betrügerischen E-Mail, die sich aktuell im Umlauf befindet und schon in den elektronischen Postfächern von mehreren Bürgerinnen und Bürgern aus dem Rheingau-Taunus-Kreis aufgetaucht ist.

In den vergangenen Tagen wandten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger an ihre örtlichen Polizeistationen, da sie vermeintlich E-Mails von der Bundespolizeiinspektion in München erhalten hatten. In der Mail fanden die Betroffenen einen Anhang in Form eines angeblich an sie gerichteten Haftbefehls vor. Ein hochrangiger Polizist der Bundespolizei bezichtigte sie in dem Schreiben zusammen mit einem Kollegen von Europol mehrerer Sexualdelikte. Diesem angeblichen Haftbefehl zufolge hätten die Kontaktierten Internetseiten mit kinderpornographischen Inhalten besucht. Nun solle man mit der angeblichen Behörde über deren angezeigte E-Mail-Adresse in Kontakt treten, andernfalls würden diese sensiblen Informationen an die Öffentlichkeit gelangen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser neuen Masche. Nehmen Sie keinen Kontakt mit dem Absender auf und Antworten Sie nicht auf diese Mail. Sollten Sie sich verunsichert fühlen und Fragen haben, so kontaktieren Sie die für Sie zuständige Polizeistation oder die Polizeiliche Beratungsstelle unter: beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de!

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell