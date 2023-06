POL-RTK: +++Besonders schwerer Diebstahl von Leichtkraftrad+++Besonders schwerer Diebstahl+++Verkehrsunfall mitFahrradfahrern+++Versuchter Einbruchdiebstahl+++Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

+++ Besonders schwerer Diebstahl von Leichtkraftrad und Trialbike+++

65510 Idstein, Willy-Schreier-Straße 2, Mittwoch, 31.05.2023, 10.00 Uhr - Donnerstag, 01.06.2023, 18:00 Uhr.

Die unbekannten Täter beschädigten das Rolltor der Tiefgarage und drangen in die Garage. Hieraus entwendeten sie ein Trialbike. Den Tätern gelang es dann innerhalb der Tiefgarage eine weitere Garage zu öffnen ohne diese zu beschädigen. Aus der Garage wurde ein Leichtkraftrad der Marke Suzuki entwendet. Der Wert des Diebsgutes wird auf 4500.- Euro geschätzt. Am Rolltor entstand ein Sachschaden von ca. 300.- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Idstein unter der Telefonnummer 06126-939417 entgegen. ----------------------------- ----------------------------------------

+++Besonders schwerer Diebstahl+++

65346 Eltville-Erbach, Kloster-Eberbach-Straße, Domäne Steinberg, Freitag, 02.06.2023, 18:30 Uhr - Samstag, 03.06.2023, 09:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hebelten eine Außentür des Gebäudes auf und gelangten so in das Objekt. Die Täter betraten mehrere Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Die Täter versuchten auch Spinde aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Aus dem Verkaufsraum wurde aus einem Schrank ein kleiner Tresor entwendet indem sich Schlüssel und ca. 380.- Euro Bargeld befanden. Der Tresor konnte kurze Zeit später aufgefunden werden. Das Geld wurde durch die Täter entwendet. Sie richteten einen Sachschaden von ca. 3500.- Euro an. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123-90900 entgegen.

+++Verkehrsunfall mit Leichtverletzten E-Bike-Fahrern+++

65366 Geisenheim, Bereich am Fliegerdenkmal, Samstag, 03.06.2023, 14:22 Uhr.

Zwei E-Bike-Fahrer befuhren nebeneinander den Radweg in gleiche Fahrtrichtung. Da sie nicht genügend Sicherheitsabstand zueinander einhielten verhakten sich die Pedale der beiden Räder. Beide Fahrradfahrer kamen zu Fall. Der eine E-Bike-Fahrer kommt aus Wiesbaden und ist 39 Jahre alt. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde kurzzeitig ins Krankenhaus aufgenommen. Er stand unter Alkoholeinfluss und hatte zum Unfallzeitpunkt eine Atemalkoholkonzentration von 1,01 Promille. An seinem E-Bike der Marke Levo entstand kein Schaden. Der zweite beteiligte E-Bike-Fahrer kommt ebenfalls aus Wiesbaden und ist 36 Jahr alt. Er wurde ebenfalls leicht verletzt und kurzzeitig ins Krankenhaus aufgenommen. Seine Atemalkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt betrug 0,25 Promille. Auch an seinem E-Bike der Marke Fischer entstand kein Sachschaden. Gegen beide E-Bike-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++Versuchter Einbruchdiebstahl+++

65375 Oestrich-Winkel, Am Doosberg 5

Freitag, 02.06.2023, 08:00 Uhr - Samstag, 03.06.2023, 15:30 Uhr.

Durch die unbekannten Täter wurde die Terrassentür aufgehebelt. Das Haus wurde von den Tätern durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. An der Terrassentür entstand ein Schaden von ca. 1500.- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-91120 entgegen. ...........................................................................................................................................................................

+++Verkehrsunfall mit Fahrradfahrern / Personenschaden+++

65375 Oestrich-Winkel, Leinpfad, Geisenheim - Winkel, Samstag, 03.06.2023, 15:44 Uhr.

Ein 5-jähriger Junge aus Zornheim befährt mit seinem Fahrrad den Leinpfad aus Richtung Geisenheim kommend in Fahrtrichtung Winkel. Eine 48-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls aus Zornheim fährt ihm entgegen. Beim aneinander vorbeifahren berühren sich die Fahrräder. Die Radfahrerin kommt zu Fall und wird leicht verletzt. Sie wird ins Krankenhaus nach Rüdesheim eingeliefert. An ihrem Fahrrad der Marke Cube entsteht ein Sachschaden von ca. 250.- Euro.

Birkenhäger, PHK / KvD Rheingau-Taunus-Kreis

