POL-RTK: Motorrad aus Tiefgarage entwendet +++ Solarmodul im Visier von Dieben +++ Vandalen beschädigen Verkehrszeichen +++ Diebe stehlen Motorroller +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Motorrad aus Tiefgarage entwendet, Idstein, Seelbacher Straße, Mittwoch, 31.05.2023, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 01.06.2023, 11:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag hatten es Diebe auf ein Motorrad der Marke "BMW" abgesehen. Die Maschine wurde am Mittwoch gegen 23:00 Uhr durch deren Besitzer in einer Tiefgarage in der Seelbacher Straße abgestellt. Am nächsten Mittag fehlte von der schwarzen, rund 10.000 Euro teuren Maschine jede Spur. Diese hatten die Diebe unbemerkt aus der verschlossenen Tiefgarage entwendet. Zuletzt war das amtliche Kennzeichen "RÜD-N 295" am Zweirad angebracht gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Solarmodul im Visier von Dieben, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Höhe Park "Monrepos" Mittwoch, 31.05.2023, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 01.06.2023, 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist in Geisenheim ein Solarpanel ins Visier von Langfingern geraten. Die besagte Installation, welche in der Rüdesheimer Straße in Höhe des Parks "Monrepos" angebracht worden war, wurde zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen auf unbekannte Art und Weise gestohlen. Der Wert des Solarmoduls samt dazugehörigem und ebenfalls gestohlenem Kabel beläuft sich auf circa 400 Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Vandalen beschädigen Verkehrszeichen, Idstein, Heftricher Straße, festgestellt: Freitag, 02.06.2023, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Vandalen Verkehrsschilder in Idstein beschädigt. Gegen 02:00 Uhr bemerkten Zeugen, dass die einen Fußgängerüberweg ankündigenden Schilder in der Heftricher Straße mitsamt dem Betonsockel gewaltsam herausgerissen und somit beschädigt worden waren. Die Schilder standen vor der Tat im Bereich des dortigen Verkehrskreisels. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06192) 9394-0 aufgenommen.

4. Diebe stehlen Motorroller, Rüdesheim-Aulhausen, Vincenzstraße, Samstag, 20.05.2023, 17:00Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 18:00 Uhr

(fh)In Rüdesheim-Aulhausen hatten zuletzt Zweiraddiebe ihr Unwesen getrieben. So wurde in der Woche vom 20.05.2023 bis zum 27.05.2023 ein ordnungsgemäß gesicherter Roller auf offener Straße entwendet. Der schwarze Roller der Marke "GT Union" mit dem Kennzeichen "RÜD-DO 67 E" parkte in der besagten Woche in der Vincenzstraße, als es Dieben gelang, diesen unbemerkt zu stehlen. Der Wert des Motorrollers wird mit knapp 1.700 Euro angegeben.

Die Polizeistation Rüdesheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

5. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt

