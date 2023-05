PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hochwertige Kompletträder gestohlen +++ Nach Ruhestörung Widerstand geleistet +++ Zwei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß +++ Unfallfluchten vor Baumarkt & bei Veranstaltung "Fahr zur Aar"

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertige Kompletträder abgeschraubt und gestohlen, Idstein, Am Wörtzgarten, Samstag, 27.05.2023, 12:35 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 07:00 Uhr

(fh)Im Verlauf des Pfingstwochenendes montierten unbekannte Täter in Idstein auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Am Wörtzgarten" an zwei dort zum Verkauf abgestellten Fahrzeugen die Räder ab und entwendeten diese. Der Wert der Reifen samt Felgen beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Zusätzlich entstand an den hochwertigen Fahrzeugen der Marke "Audi" ein Sachschaden von knapp 4.000 Euro. Aufgrund des Umfangs und des Gewichts des Diebesguts muss davon ausgegangen werden, dass der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgte.

Zeuginnen und Zeugen die am Wochenende rund um das Autohaus verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

2. Nach Ruhestörung Widerstand geleistet, Rüdesheim am Rhein, Mittwoch, 31.05.2023, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zu heute hat ein betrunkener Mann gemeinsam mit einem Weiteren in seiner Rüdesheimer Wohnung randaliert, er musste festgenommen werden. Gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizeistation Rüdesheim mehrere Anrufe über lautes Geschrei und Schläge aus einer Wohnung eines Rüdesheimer Mehrfamilienhauses. Die daraufhin vor Ort entsandte Streife konnte in der betroffenen Wohnung ein dort wohnhaftes Brüderpaar antreffen. Beide wirkten alkoholisiert und schienen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Weiterhin lagen in der Wohnung mehrere Glasscherben auf dem Boden verteilt. Während des Versuchs, den Sachverhalt aufzuklären, habe sich einer der beiden, ein 39-Jähriger, aggressiv verhalten und soll zum Schlag gegen einen der Beamten ausgeholt haben. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn in den Polizeigewahrsam nach Wiesbaden. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Heute Morgen durfte er den Gewahrsam wieder verlassen, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

3. Zwei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß, Hünstetten-Görsroth, Neukirchner Straße / Auf dem Haarbau, Dienstag, 30.05.2023, 14:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag führte eine missachtete Vorfahrt in Hünstetten-Görsroth zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 32 Jahre alte Frau aus Hünstetten mit ihrem Dacia die Straße "Auf dem Haarbau" von einer dortigen Tankstelle kommend in Richtung der Neukirchner Straße. An der Kreuzung der Straße Am Haarbau / Neukirchner Straße fuhr die 32-Jährige in den Kreuzungsbereich ein und übersah den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda eines 59-Jährigen. Dieser war zeitgleich auf der Neukirchner Straße in Richtung der L 3274 unterwegs gewesen. In Mitten der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, in dessen Folge die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des Skoda konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

4. Unfallflucht vor Baumarkt,

Idstein, Am Wörtzgarten, Samstag, 27.05.2023, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Am Samstagvormittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Idsteiner Baumarkts eine Unfallflucht, zu der die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen sucht. Gegen 10:00 Uhr hatte ein Mann aus Hünstetten seinen weißen Mercedes GLK auf dem Parkplatz in der Straße "Am Wörtzgarten" abgestellt. Als er zwei Stunden später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Kratzer an der hinteren Beifahrertür feststellen. Diesen hatte eine unbekannte Person mutmaßlich bei einem Parkvorgang verursacht. Der Schaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer.

5. Kind auf Fahrrad verursacht Unfall - Erziehungsberechtigte gesucht, B 54, Taunusstein nach Bad Schwalbach, "Fahr zur Aar", Sonntag, 28.05.2023, 11:00 Uhr

(fh)Am Sonntag kam es im Zuge der mobilen Veranstaltung "Fahr zur Aar" zu einem Zusammenstoß zwischen einem radelnden Kind und einer ebenfalls auf einem Fahrrad fahrenden Frau, bei dem sich die Erwachsene verletzte und das Kind davonfuhr. Den Angaben der 49 Jahre alten Wiesbadenerin zufolge, befand sie sich gegen 11:00 Uhr in einem Konvoi aus Radfahrern, welche allesamt die für den Fahrzeugverkehr gesperrte Bundesstraße von Taunusstein-Bleidenstadt nach Bad Schwalbach entlangfuhren, als plötzlich ein Rad fahrendes Kind aus der Gruppe heraus gegen sie gestoßen sei. Die 49-Jährige kam durch den Kontakt zu Fall und verletzte sich am Kopf. Die Verletzungen mussten daraufhin in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Das Kind, ein etwa sechs Jahre alter Junge, der entweder ein gelbes Rad fuhr oder etwas Gelbes trug, sei anschließend davongefahren. Am Fahrrad der Gestürzten entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Die Erziehungsberechtigten des Jungen melden sich bitte bei dem Polizeiposten in Taunusstein unter der Telefonnummer 06128 92021-101 oder -140.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell