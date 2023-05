POL-RTK: +++Fahrlässige Brandstiftung+++Drogenfahrt+++Verkehrsunfall mit Leichtverletzten+++Falschfahrer+++Verkehrsunfallflucht+++Verkehrsun- fall mit Leichtverletzten+++Einbruch+++Brandstiftung

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

+++Fahrlässige Brandstiftung+++

65307 Bad Schwalbach-Fischbach, Ochsenberg, Samstag, 27.05.2023, 14:18 Uhr

Bisher unbekannte Personen grillten mit einem Einweggrill in einem frei zugänglichen Waldstück. Hierbei fing ein Holzstamm Feuer der auf den Waldboden überschlug. Betroffen war ca. 100 Quadratmeter Waldboden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf 1000.- Euro beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611-345-3103 entgegen

+++Drogenfahrt/Trunkenheit im Verkehr/Führen eines PKW bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss+++

65329 Hohenstein-Hennethal, Aubachstraße, 19.36 Uhr.

Ein 26-jähriger Mann aus Aarbergen befuhr mit seinem PKW Opel die Aubachstraße. Der Polizeistreife fiel die unsichere Fahrweise auf. Der PKW wurde angehalten. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert vom 1,61 Promille. Der Fahrer stand zudem unter der Einwirkung von Drogen. Bei der Durchsuchung des Fahrers wurde ein Tütchen mit weißen Anhaftungen festgestellt. Ein Test ergab, dass es sich hierbei um Kokain handelt. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

+++Verkehrsunfall mit Leichtverletzten+++

65329 Hohenstein, B54, Sonntag, 28.05.2023, 20:47 Uhr.

Die 26-jährige Motorradfahrerin befuhr die B54 von Taunusstein kommend in Richtung Aarbergen. In einer Rechtskurve kommt sie von der Fahrbahn ab und stürzt mit dem Motorrad. Anschließend kollidiert sie mit der Leitplanke. Die Fahrerin wird leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad sowie an der Schutzplanke entsteht Sachschaden.

+++Falschfahrer auf der B42 +++

65343 Eltville, B42 Sonntag, 28.05.2023, 15.53 Uhr

Ein 80-Jähriger Mann aus Dichtelbach befuhr mit seinem PKW Opel, die B42 aus Richtung Wiesbaden kommend, entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Rüdesheim. Im weiteren Verlauf mussten mehrere Fahrzeuge dem Falschfahrer ausweichen. In Höhe der Ausfahrt Kiedrich/Erbach kollidierte der Opelfahrer mit einem entgegenkommenden PKW BMW. Der BMW kam dabei nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen ab und touchierte einen VW Bus, der in der Böschung an einem Verkehrsschild zum Stillstand kam. Der Fahrer des VW Busses kommt aus dem Kreis Altenkirchen und ist 71 Jahre alt. Er und seine Beifahrerin (70 Jahre) ebenfalls aus Altenkirchen wurden leicht verletzt. Der 30-jährige Fahrer des BMW kommt aus Wehrheim und erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 42.000.- Euro geschätzt. Gegen den Fahrer des PKW Opel wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss+++

65510 Idstein, Weiherwiese, Freitag, 26.05.2023, 18:04 Uhr

Am Freitagabend meldeten Zeugen der Polizei, dass eine männliche Person, die zum Einparken mit ihrem 5er BMW wenden wollte, rückwärts gegen einen Holzkasten eines Baumes und einen Stuhl einer Passantin, die im Außenbereich eines dortigen Restaurants saß, gefahren ist. Der männliche Fahrzeugführer ist daraufhin kurzzeitig in ein nahegelegenes Restaurant gegangen und im Anschluss mit seinem Essen im Gepäck noch vor Eintreffen der Polizei wieder davongefahren. Die Polizei konnte den 42-jährigen Idsteiner Fahrzeugführer kurz darauf an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von fast 3 Promille, weshalb der 42-Jährige zur Polizeistation Idstein verbracht wurde. Dort wurde von einem Polizeiarzt eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Holzkasten entstand ca. 120.- Euro Sachschaden. Am Fahrzeug des 42-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.

+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++

65527 Niedernhausen, Platter Straße, Samstag, 27.05.2023, 18:04 Uhr

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Unfall auf den Parkplatz eines Supermarktes gerufen. Dort angekommen wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher, ein 68-jähriger Niedernhausener Bürger deutlich unter dem Einfluss von Alkohol steht, da er sich nur schwer alleine auf den Beinen halten konnte. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 3,1 Promille. Zuvor hat der 68-Jährige mit seinem Chrysler Jeep zwei parkende Fahrzeuge touchiert und damit an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR verursacht. Zwecks Durchführung einer Blutentnahme durch einen Polizeiarzt und zur Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Fahrzeugführer zur Polizeistation Idstein verbracht. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Leichtverletzten+++

65527 Niedernhausen, Niederseelbacher Straße, Sonntag, 28.05.2023, 00:08 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollten zwei 22-Jährige aus Wiesbaden mit ihrem Krad des Herstellers Honda losfahren und saßen dafür fahrbereit auf dem Krad auf der Straße. Währenddessen näherte sich ein 31-Jähriger aus Niedernhausen mit einem VW Golf von hinten und übersah die beiden Männer auf dem Krad, welche den Golf auf sich zufahren sahen und glücklicherweise kurz vorher abspringen konnten. Das Krad wurde vom Pkw mehrere Meter mitgezogen. Durch das beschleunigte Krad, wurde der Kradfahrer am Bein getroffen, wodurch sich dieser leicht verletzte. Durch den Absprung wurde auch der Beifahrer leicht verletzt. Am Krad entstand ca. 8.000 EUR Schaden und am Pkw selbst entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Während der Unfallaufnahme konnte von den Polizeibeamten bei dem 31-Jährigen Golffahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,1 Promille. Im VW Golf konnte zudem noch geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Der 31-Jährige wurde zur Polizeistation Idstein verbracht. Dort führte ein Polizeiarzt eine Blutentnahme durch. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++Einbruch in Gaststätte Bootshaus+++

65366 Geisenheim, am Rheinufer 2, Freitag, 26.05.2023, 23:58 Uhr

Die Täter gelangten durch eine Seitentür die sie aufhebelten Zugang zum Gebäude. Von hier gelang es ihnen weiter in den Schankraum der Gaststätte zu gelangen. Die Täter entwendeten ca. 36 Flaschen mit Champagner, Wein, Gin und Whisky sowie Bargeld. Der Sachschaden in der Gaststätte wird mit 500.- Euro beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinwiese nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-91120 entgegen.

+++Brandstiftung+++

65385 Rüdesheim am Rhein, Rennweg, "Hinterlandswald", Samstag, 27.05.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 19:40 Uhr

Die unbekannten Täter steckten einen Hochsitz in Brand der zerstört wurde. Die schnell anrückende Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf die nahestehenden Bäume konnte verhindert werden. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Geisenheim, Johannisberg, Stephanshausen und Presberg. Der Sachschaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611-345-3103 entgegen.

Birkenhäger, PHK /KvD Rheingau-Taunus-Kreis

