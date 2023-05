PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schmuck und Geld gestohlen +++ Vandalismus in Bus +++ Parkbank angezündet +++ E-Bike aus Garage gestohlen +++ Fahrzeug kollidiert mit Straßenschild und Baum +++ Unfallfluchten in Idstein und Eltville

Bad Schwalbach (ots)

1. Schmuck und Geld aus Erdgeschosswohnung gestohlen, Taunusstein-Hahn, Lessingstraße, Donnerstag, 25.05.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 26.05.2023, 00:30 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagmittag und Mitternacht kam es in Taunusstein-Hahn zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses, bei dem die Täter Schmuck mitgehen ließen. In der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu der Erdgeschosswohnung in der Lessingstraße, in dem sie eine Balkontür öffneten und anschließend Bargeld sowie Schmuck stahlen. Die Flucht, welche augenscheinlich ebenfalls über den Balkon erfolgte, gelang den Tätern unbemerkt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Vandalismus in Bus, Niedernhausen, Idsteiner Straße, Parkplatz Autalhalle, Donnerstag, 25.05.2023, 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurde ein geparkter Bus in Niedernhausen Ziel blinder Zerstörungswut. Am Abend fanden Mitarbeiter des Busunternehmens ihren in der Idsteiner Straße auf dem Parkplatz der Autalhalle abgestellten Bus beschädigt vor. Der Spurenlage zufolge hatte ein unbekannter Vandale eine Seitentür des blauen Busses gewaltsam geöffnet, den Innenraum betreten und dort den Inhalt eines Feuerlöschers großflächig versprüht.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

3. Parkbank angezündet, Oestrich-Winkel, Gartenstraße / Leinpfad, Freitag, 16.05.2023, 04:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte am Rheinufer in Oestrich-Winkel eine Parkbank in Brand gesetzt. Gegen 04:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei in den Leinpfad bei Oestrich-Winkel, nahe des Weinverladekrans, ausrücken, da eine Parkbank brennen würde. Vor Ort konnte die brennende Sitzgelegenheit vorgefunden und umgehend von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kommt eine vorsätzliche Brandstiftung in Betracht. Der Sachschaden wird auf knapp 750 Euro geschätzt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. E-Bike aus Garage gestohlen, Idstein, Kronberger Straße, Mittwoch, 24.05.2023, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 25.05.2023, 17:00 Uhr

(ste)In der Kronberger Straße in Idstein kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu einem Diebstahl eines E-Bikes aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Bislang unbekannte Diebe begaben sich in die Garage und schoben gewaltsam das elektronische Tor eines Abstellplatzes beiseite. Aus diesem entwendeten sie ein ozeanblaues E-Bike des Herstellers "Canyon" im Wert von rund 4.300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Nützliche Tipps, um sich vor Fahrraddieben zu wappnen, finden Sie unter der gestrigen Pressemitteilung "Fahrraddiebe treiben ihr Unwesen - Polizei informiert und gibt Tipps" vom 26.05.2023.

5. Fahrzeug kollidiert mit Straßenschild und Baum, Bad Schwalbach, Hettenhain, K 663, Donnerstag, 25.05.2023, 16:50 Uhr

(fh)Nahe des Bad Schwalbacher Ortsteils Hettenhain ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer mit einem Straßenschild und einem Baum kollidiert. Der 24-jährige Bad Schwalbacher war gegen 16:50 Uhr in einem Ford Kuga auf der K 663 zwischen Hettenhain und der B 275 unterwegs, als er in einer Kurve aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und mit dem Mast eines Verkehrszeichens zusammenstieß. Daraufhin schleuderte das Fahrzeug in eine Böschung und kollidierte letztlich mit einem Baum, an dem das Fahrzeug auch zum Stillstand kam. Der Bad Schwalbacher wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit knapp 22.000 Euro.

6. Nach Unfall geflüchtet, Eltville am Rhein, Roßpfad, Dienstag, 23.05.2023, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 24.06.2023, 09:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich Mitte der Woche in Eltville zugetragen hatte, Zeuginnen und Zeugen. Mutmaßlich in der Nacht wurde ein in der Straße "Roßpfad" in Höhe der Hausnummer 6 geparkter weißer Opel Vivaro angefahren und an der Heckstoßstange beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.200 Euro. Dieser wurde jedoch von der unfallverursachenden Person außer Acht gelassen und sie fuhr davon.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

7. Blaues Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht, Idstein, Nassauer Straße, Dienstag, 23.05.2023, 11:00 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag stieß eine Autofahrerin in Idstein mit einem Zaun zusammen, nachdem sie zuvor einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Dieses Fahrzeug wird nun von der Polizei gesucht. Die 80 Jahre alte Idsteiner sei ihren Angaben zufolge gegen 11:00 Uhr die Nassauer Straße in Richtung "Heidestück" entlanggefahren. In Höhe der Hausnummer 12 sei ihr ein blaues Fahrzeug entgegengekommen, welches auf ihre Fahrbahn gefahren sei und sie so zu einem Ausweichmanöver gezwungen habe. Bei diesem Manöver stieß sie mit ihrem VW Golf gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Zaunpfosten. An diesem und an dem VW entstand ein Sachschaden von zusammen knapp 3.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des blauen Fahrzeugs setzt die Fahrt fort, ohne den entsprechenden Pflichten einer unfallverursachenden Person nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

8. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird im Rheingau-Taunus-Kreis die folgende Messstelle angekündigt:

Sonntag, 04.06.2023: Presberg, L 3033, Wispertal

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

