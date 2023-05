PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher gestört - Schmuck dennoch entwendet +++ Randalierer in Supermarkt festgenommen +++ E-Bikes von Campingplatz entwendet +++ Zwei Kinder bei Busunfall leicht verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher gestört - Schmuck dennoch entwendet, Schlangenbad-Wambach, Schanzenberg, Dienstag, 23.05.2023, 10:15 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen hat ein Mann aus Wambach einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt, dennoch gelang diesem mit Schmuck die Flucht.

Gegen 10:15 Uhr hielt sich der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Schanzenberg" gerade in seinem Keller auf, als er plötzlich verdächtige Geräusche und Stimmen aus dem ersten Stock vernahm. Als er daraufhin nach dem Rechten sehen wollte, stieß er auf einen unbekannten Mann, welcher umgehend durch die Haustür in Richtung Obergasse flüchtete. Trotz einer kurzen Verfolgung verlor der Hausbewohner den Unbekannten aus den Augen. Der Mann war zuvor vermutlich mit mindestens einem Komplizen in das Wohnhaus eingebrochen, hatte mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und letztlich hochwertigen Schmuck mitgehen lassen. Der angetroffene Täter wurde von dem Geschädigten als etwa 180 cm groß, kahlköpfig und wohl aus dem osteuropäischen Raum stammend beschrieben. Er soll nach der Tat in einem weißen SUV mit dem Teilkennzeichen "KS" für Kassel in Richtung Wiesbaden geflüchtet sein.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Randalierer in Supermarkt festgenommen, Niedernhausen, Feldbergstraße, Dienstag, 23.05.2023, 20:45 Uhr

(fh)Am Dienstagabend nahm die Polizei in Niedernhausen einen im Supermarkt randalierenden Mann fest. Gegen 20:45 Uhr meldete sich die Mitarbeiterin des Marktes aus der Feldbergstraße bei der Polizei, da aktuell eine Person mit Lebensmitteln umherwerfen und herumschreien würde. Nun sitze diese auf dem Boden und wolle den Discounter nicht mehr verlassen. Eine Polizeistreife konnte daraufhin den beschriebenen Mann vor Ort antreffen. Der offenbar stark alkoholisierte und vermutlich unter Drogen stehende 24-Jährige zeigte sich verbal aggressiv und war nicht in der Lage sich koordiniert zu bewegen. Weiterhin spuckte er um sich, sodass er von den Beamten gefesselt und zur Polizeidienststelle gebracht werden musste. Nach einer nächtlichen Ausnüchterung durfte der Mann am nächsten Morgen seiner Wege gehen. Die Mitarbeiter des Marktes wurden nicht verletzt.

3. E-Bikes von Campingplatz gestohlen,

Geisenheim, Am Campingplatz, Dienstag, 23.05.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 24.05.2023, 07:15 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwei hochwertige E-Bikes vom Gelände des Geisenheimer Campingplatzes entwendet. Zwischen 21:00 Uhr am Dienstag und 07:15 Uhr am Mittwoch suchten die Täter das am Rheinufer gelegene Campingplatzgelände auf und entwendeten vom Stellplatz eines Paares aus Sachsen zwei mit Schlössern gesicherte E-Bikes im Wert von knapp 5.600 Euro. Mit den beiden Bikes gelang den Fahrraddieben im Anschluss unbemerkt die Flucht.

Die Polizeistation Rüdesheim bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

4. Zwei Kinder bei Busunfall leicht verletzt, Taunusstein-Bleidenstadt, Stephanstraße, Dienstag, 23.05.2023, 13:15 Uhr

(fh)Bei einem Busunfall in Taunusstein-Bleidenstadt sind am Dienstagmittag zwei Kinder leicht verletzt worden. Gegen 13:15 Uhr fuhr ein 56 Jahre alter Busfahrer mit seinem Schulbus die Stephanstraße in Richtung Stiftstraße entlang. Plötzlich sei ein sieben Jahre altes Kind auf die Fahrbahn gelaufen sein, um die Straße zu überqueren. Dem Busfahrer gelang es noch eine Gefahrenbremsung einzuleiten, dennoch stieß das Kind gegen eine Tür des Busses und verletzte sich leicht. Es bedurfte keiner medizinischen Versorgung. Das Mädchen wurde daraufhin in die Obhut der Mutter übergeben. Im Rahmen des Bremsvorgangs stürzte ein im Bus sitzender Siebenjähriger und verletzte sich ebenfalls. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell