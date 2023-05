PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Dorfautomat in Hohenstein aufgebrochen+++Anhänger entwendet+++Trunkenheitsfahrt B 260+++Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfälle+++Geklärte Verkehrsunfallflucht+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Dorfautomat in Hohenstein aufgebrochen+++ 65329 Hohenstein-Born, Mühlenbergstraße 1, Samstag 20.05.2023, 01.47 Uhr. Der am Alten Rathaus aufgestellte Dorfautomat wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags aufgebrochen. Aus dem Automaten wurde Bargeld in Höhe von 106,20 Euro entwendet. Der Sachschaden am Automaten wird auf 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

+++Land- und forstwirtschaftlicher Anhänger entwendet+++ 65326 Aarbergen-Kettenbach, Burgschwalbacher Weg, in der Zeit vom 17.05. - 20.05.2023. Ein in der Feldgemarkung abgestellter Anhänger, beladen mit Schrott, wurde im Tatzeitraum vom 17.05. - 20.05.2023 entwendet. Vermutlich wurde der Anhänger von einem Traktor aus der Feldgemarkung gezogen. Der Anhänger mit Beladung hatte einen Wert von ca. 3.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

+++Trunkenheitsfahrt B 260 im Bereich Heidenrod+++ B260, Gemarkung Heidenrod, Samstag, 20.05.2023, 01.05 Uhr. Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach bemerkte bei einem vorausfahrenden Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 39- jährigen Heidenroder Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfälle+++ Am Samstag, den 20.05.2023, gegen 23:20 Uhr, melden Verkehrsteilnehmer Metallteile auf der B42 aus Richtung Rüdesheim in Richtung Wiesbaden auf Höhe der durchgehenden Auf- und Abfahrtspur Eltville-West und Kiedrich. Bei Eintreffen der Streife waren bereits zwei Fahrzeuge auf Grund der Metallteile beschädigt. Eines davon war nicht mehr fahrbereit. Bei den Metallteilen handelte es sich um zwei Verkehrszeichen. Diese standen ursprünglich am rechten Fahrbahnrand der B42 im Bereich der Einmündung der Auffahrt auf die B42 und waren offensichtlich von einem Fahrzeug, das von der Auffahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, auf die B42 geschleudert worden. Der betroffene Fahrzeugführer, der die Verkehrszeichen beschädigt hatte, ein 27-jähriger Eltviller, konnte durch eine Streife in Wiesbaden mit seinem massiv beschädigten PKW angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde eine deutliche Alkoholisierung von 1,9 Promille festgestellt. Weiter verfügt der Fahrzeugführer nach bisherigem Ermittlungsstand nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Der Versicherungsschutz für das Fahrzeug war bereits erloschen. Weitere unfallbeschädigte Fahrzeuge konnten entlang der möglichen Fahrstrecke vom Wohnort des Beschuldigten in Eltville bis zum Kontrollort in Wiesbaden festgestellt werden. Ob der Beschuldigte auch für diese Unfallschäden verantwortlich ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Der bis jetzt festgestellte Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer 06123-90900 in Verbindung zu setzen.

+++Geklärte Verkehrsunfallflucht+++ 65232 Taunusstein-Bleidenstadt, Hohlweg 6, Sonntag, 21.05.2023, 02.00 Uhr. Am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr wurde der Polizeistation Bad Schwalbach ein stark beschädigter VW Polo gemeldet. Im Hohlweg wurde der unfallbeschädigte VW Polo aufgefunden und die dazugehörige Unfallstelle festgestellt. Der Fahrer war in der Nacht gegen ein Verkehrszeichen und mehrere Mauern gefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte der Fahrer, ein 71-jähriger Bleidenstädter, ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,34 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

