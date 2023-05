POL-RTK: Betrüger erfolgreich +++ In Gaststätte eingebrochen +++ Motorroller gestohlen +++ Unfälle mit Verletzten +++ Baustellenfahrzeug flüchtet +++ Polizei hat "schwächere" Verkehrsteilnehmer im Blick

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Wiesbaden, Taunusstein, Donnerstag, 18.05.2023

(pl)Am Donnerstagmittag wurde eine Wiesbadenerin von Telefonbetrügern mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" kontaktiert. Die Kriminellen gaukelten der Angerufenen vor, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Durch die Täuschung und die hochprofessionelle Vorgehensweise brachten die Betrüger die geschockte Geschädigte schließlich dazu, nach Taunusstein in die Gottfried-Keller-Straße zu fahren und auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes Bargeld sowie Schmuckstücke an einen Abholer zu übergeben. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 20-30 Jahre alten, ca. 1,65 Meter großen, schlanken Mann mit dunklen kurzen Haaren und einem runden Gesicht gehandelt haben. Er soll mit einer grauen Schiebermütze, einem blauen Hemd, einer schwarzen Weste und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Wie in vielen Fällen wurde die Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen Sie anschließend den Notruf 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten Klarheiten bringen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. In Gaststätte eingebrochen,

Eltville-Hattenheim, Auweg, festgestellt: Freitag, 19.05.2023, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte eine am Rheinufer in Eltville-Hattenheim gelegene Gaststätte heimgesucht. Am Freitagmorgen stellten Mitarbeiter des Restaurants im Auweg fest, dass in der Nacht zuvor eine Glastür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufgebrochen und anschließend eine Kasse mit Wechselgeld gestohlen worden war. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf knapp 500 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise zu den Einbrechern vor.

Die Polizeistation Eltville erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

3. Motorroller aus Hof gestohlen,

Geisenheim, Pflänzerstraße, Samstag, 13.05.2023, 11:00 Uhr bis Sontag, 14.05.2023, 15:00 Uhr

(fh)Vergangenes Wochenende haben Unbekannte in Geisenheim einen Motorroller gestohlen. Diesen hatte die Besitzerin am Samstagvormittag in einem abgeschlossenen Innenhof in der Pflänzerstraße abgestellt. Am Sonntagnachmittag fiel ihr dann der Diebstahl des blauen Rollers der Marke "Peugeot" auf. Zuletzt war an dem rund 2.200 Euro teuren Zweirad das Versicherungskennzeichen "857 GZD" angebracht gewesen.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke, Taunusstein-Bleidenstadt, B 54, Höhe Stiftsmühle Donnerstag, 10:40 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen stürzte ein Motorradfahrer beim Befahren der Bundesstraße 54 und musste in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 57 Jahre alte Mann aus Mainz mit seinem Motorrad der Marke "Ducati" die B 54 zwischen Taunusstein-Bleidenstadt und Taunusstein-Seitzenhahn. In einer Rechtskurve in Höhe der "Stiftsmühle" kam der Mainzer mit seinem Zweirad von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. An der nicht mehr fahrbereiten Ducati-Maschine und der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von knapp 5.200 Euro.

5. Vier Verletzte bei Auffahrunfall,

Idstein, Eschenhahn, B275, Donnerstag, 18.05.2023, 17:30 Uhr

(fh)Bei einem Auffahrunfall auf der B 275 nahe Idstein-Eschenhahn wurden am frühen Donnerstagabend vier Personen verletzt. Gegen 17:30 Uhr waren ein Hyundai i10, ein Opel Mokka und ein Renault Twingo in dieser Reihenfolge auf der B 275 von Idstein-Eschenhahn nach Taunusstein-Neuhof unterwegs. Die 79 Jahre alte Fahrerin des Hyundai beabsichtigte dabei die Bundesstraße zu verlassen und auf die K 706 in Richtung Niedernhausen-Engenhahn abzubiegen. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, verringerte sie die Geschwindigkeit, sodass auch die folgende Opel Mokka-Fahrerin bremsen musste. Dies nahm offenbar die 86 Jahre alte Renault-Fahrerin zu spät wahr, sodass sie auf den Opel auffuhr und auf den Hyundai geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallverursacherin, die Fahrerin des Opel, und die 79-jährige im Hyundai sowie ihre Mitfahrerin wurden allesamt verletzt und zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf knapp 20.000 Euro.

6. Baustellenfahrzeug fährt gegen Mauer und flüchtet, Schlangenbad-Wambach, Obergasse, Dienstag, 16.05.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag hat ein Baustellenfahrzeug beim Rangieren eine Grundstücksmauer beschädigt und ist anschließend davongefahren. Gegen 13:30 Uhr vernahm ein Anwohner der Obergasse einen lauten Knall aus Richtung der Straße. Als er daraufhin nach dem Rechten sehen wollte, konnte er ein rot/gelbes Baustellenfahrzeug davonfahren sehen, welches zuvor gegen eine dortige Mauer gestoßen war. Er informierte daraufhin den Besitzer der Mauer, welcher wiederum die Polizei hinzuzog. Der Sachschaden an der beschädigten Mauer beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

7. Polizei hat "schwächere" Verkehrsteilnehmer im Blick, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Mittwoch, 17.05.2023, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag haben Beamte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in Taunusstein-Hahn Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk besonders auf die Sicherheit von "schwächeren" Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger und Radfahrer gelegt. Während der gut dreistündigen Kontrollen wurden 25 Fahrzeuge, darunter 13 Pkw, 11 Fahrräder und ein E-Scooter sowie 28 Personen kontrolliert. Leider mussten die Polizeikräfte mehrere Mängel feststellen und Verstöße ahnden. So wiesen zwei Fahrräder und ein Auto sichtliche Mängel auf, die nun zeitnah von den verantwortlichen Personen behoben werden müssen. Gleich drei Fahrradfahrer bedienten während der Fahrt ihr Mobiltelefon, ein weiterer fuhr einfach über "rot". Aber nicht nur der Zweiradfahrer missachtete das rote Ampelzeichen, drei Fußgänger taten es ihm gleich und gingen dabei ein hohes Risiko ein, indem sie einfach über die Straße liefen. Die Polizei wird auch in Zukunft Kontrollen durchführen und explizit Gefahren für "schwächere" Verkehrsteilnehmer aufzeigen.

8. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

