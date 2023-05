PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Erneut Fahrzeuge rund um Oestrich-Winkel zerkratzt +++ Abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen +++ Fake-SMS führt zu vollendetem Betrug +++ Pferd auf Weide tödlich verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Erneut Fahrzeuge rund um Oestrich-Winkel zerkratzt - Polizei sucht weiterhin Zeugen, Oestrich-Winkel, Hier: Am Doosberg / Hallgarten, Niederwaldstraße, Seit April 2023

(fh)Wie bereits berichtet, wurden seit April 2023 zahlreiche, rund um Oestrich-Winkel geparkte, Fahrzeuge zerkratzt. Der Sachschaden summiert sich mittlerweile auf knapp 40.000 Euro Sowohl im April, als auch im Mai machten sich der oder die Täter zu unterschiedlichen Tageszeiten an über 20 Fahrzeugen unterschiedlichster Fabrikate zu schaffen und zerkratzten mit unbekannten Gegenständen die Fahrzeugseiten. Die meisten Taten ereigneten sich dabei in Oestrich und Mittelheim. Bei den jüngsten Fällen wurden zwei in der Niederwaldstraße und der Straße "Am Doosberg" abgestellte Fahrzeuge zerkratzt. Die Bemühungen der Polizeistation Rüdesheim führten bislang nicht zur Festnahme des Täters oder der Täter. Daher sensibilisiert die Polizei erneut Anwohnerinnen und Anwohner von Oestrich-Winkel aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen, rund um geparkte Fahrzeuge, umgehend unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 der Polizei zu melden.

2. Abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen, Niedernhausen-Oberjosbach, Elsternweg / Idstein Walramstraße, Montag, 15.05.2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 16.05.2023, 07:30 Uhr

(fh)Sowohl in Oberjosbach, als auch in Idstein haben in der vergangenen Nacht Autoaufbrecher zugeschlagen. Beide Fahrzeuge, in Oberjosbach ein schwarzer Dacia und in Idstein ein grauer Audi A4, wurden durch ihre jeweiligen Besitzer in der besagten Nacht verschlossen und am Fahrbahnrand des Elsternwegs bzw. der Walramstraße abgestellt. Während die unbekannten Täter den Dacia gewaltsam aufbrachen, verschafften sie sich beim Audi auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Innenraum. Sie nahmen Angelzubehör und eine Sonnenbrille im Gesamtwert von knapp 1.800 Euro an sich, ehe sie unerkannt mit ihrer Beute die Flucht antraten.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Fake-SMS führt zu vollendetem Betrug, Niedernhausen, Sonntag, 14.05.2023

(fh)Am Sonntag fiel ein Bürger aus Niedernhausen Betrügern zum Opfer, nachdem er zuvor eine verdächtige SMS erhalten hatte. Im Laufe des Tages erhielt der Senior die SMS eines unbekannten Absenders. In der Kurznachricht wurde der Mann mit einer List aufgefordert die Kontodaten seiner Bank und das zugehörige Passwort zu übersenden. Leider ging der Niedernhausener auf die Forderung ein und händigte den Tätern seine sensiblen Daten aus. In der Folge gelang es den Tätern zwei Überweisungen vom Konto des Geschädigten in Höhe von je 1.000 Euro zu tätigten. Erst hier fiel dem Niedernhausener auf, dass er Betrügern auf den Leim gegangen war und ließ sein Konto sperren.

Hier erneut der eindringliche Rat der Polizei: Übergeben Sie niemals ihre Kontodaten an unbekannte Personen, schon gar nicht über ihnen nicht bekannte Telefonnummern. Die Herausgabe von Passwörtern jeglicher Art sollte stets tabu sein! Unter www.polizei-beratung.de erhalten Sie viele weitere nützliche Hinweise zu den Maschen der Betrüger.

4. Pferd auf Weide tödlich verletzt, Heidenrod-Martenroth, Nastätter Weg, Freitag, 12.05.2023, 22:40 Uhr bis Samstag, 13.05.2023, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Heidenroder Ortsteil Martenroth zwei Pferde auf einer Viehweide verletzt, eines davon tödlich. Am Samstagmorgen rief eine Pferdehalterin die Polizei zu der Weide nahe des Nastätter Wegs, da sie dort ihr Pferd tot aufgefunden hatte. Als die Beamten eintrafen, konnten sie neben dem verstorbenen, ein weiteres, verletztes Pferd feststellen. Die genaue Todesursache des verstorbenen Tieres ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die am Freitagabend rund um die Viehweide nahe des Nastätter Wegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell