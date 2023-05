PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verletzte bei Brand eines Einfamilienhauses

Bad Schwalbach (ots)

Heidenrod-Dickschied, Talblick, Dienstag, 16.05.2023, 01:50 Uhr

In der Nacht zum Dienstag kam es in Heidenrod-Dickschied in einem Einfamilienhaus in der Straße Talblick zu einem Dachgeschossbrand. Nachbarn bemerkten gegen 01:50 Uhr Flammen im Bereich des Daches. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der gesamte Dachstuhl bereits in Brand. Die 90 Jahre alte alleinige Hausbewohnerin konnte mit leichten Verletzungen gerettet werden. Sie wurde mit Rauchgasintoxikation in eine Wiesbadener Klinik verbracht. Die Löscharbeiten dauern zum Zeitpunkt noch an. Zur Ermittlung der Brandursache wird die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Die Schadenshöhe beträgt etwa 200.000 EUR.

