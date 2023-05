POL-RTK: Einbrecher zugange +++ Rennrad aus Keller gestohlen +++ Fahrzeug verliert Ladung - Pkw beschädigt +++ Bei Unfallflucht fünfstelligen Schaden verursacht +++ Unfall mit Verletzten +++ Blitzerreport

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch mit Zielrichtung Schmuck,

Niedernhausen-Königshofen, Kutscherweg Donnerstag, 11.05.2023, 08.00 Uhr bis 14:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagvormittag hatten es Einbrecher in einem Niedernhausener Ortsteil auf Schmuck abgesehen. Gegen 14:15 Uhr stellte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Königshofener Kutscherweg fest, dass Unbekannte in ihr Haus eingebrochen waren und informierte daraufhin die Polizei. Während der anschließenden Spurensicherung zeigte sich, dass der oder die Täter zwischen 08:00 Uhr und 12:15 Uhr die Hauseingangstür der Dame aufgehebelt und das Haus anschließend betreten hatten. Im Anwesen selbst wurden mehre Räume betreten sowie durchsucht und dabei Schmuck entwendet. Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher zugange,

Taunusstein-Neuhof, Müllerwies, Montag, 08.05.2023, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 11.05.2023, 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Dienstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Taunusstein-Neuhof ein. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Einbrecher in der Abwesenheit der Hausbewohner zu dem Grundstück in der Straße "Müllerwies" und hebelten dort gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss auf. Hierüber gelangten sie in die Wohnräume, wo sie unter anderem Schmuck und Handtaschen an sich nahmen und daraufhin mit ihrem Diebesgut unerkannt das Weite suchten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Rennrad aus Keller gestohlen,

Idstein, Walramstraße, Dienstag, 09.05.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 11.05.2023, 07:15 Uhr

(fh)Im Laufe der Woche hatten es Diebe in Idstein auf ein hochwertiges Rennrad abgesehen. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen suchten der oder die Täter unbemerkt die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Walramstraße auf. Hier öffneten sie den mit einem Schloss gesicherten Kellerverschlag eines Bewohners und entwendeten aus diesem anschließend ein weißes Rennrad der Marke "Canyon". Der Wert des Fahrrads wird mit knapp 2.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Fahrzeug verliert Ladung - Pkw beschädigt, Auffahrt zur Bundesstraße 42 aus Richtung Kiedrich, Donnerstag, 11.05.2023, 09:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen sorgte verlorene Ladung auf einer Auffahrt zur Bundesstraße 42 für einen Unfall. Gegen 09:00 Uhr meldete sich der Fahrer eines Toyota Auris bei der Polizei, da er soeben mit seinem Pkw über Waschbetonplatten gefahren sei. Daraufhin stellte eine Streife der Polizeistation Eltville auf der aus Richtung Kiedrich kommenden Auffahrt zur B 42 in Fahrtrichtung Wiesbaden die besagten Platten fest und räumte diese zur Seite. Bei der genauen Betrachtung des Toyota zeigte sich, dass dieser über die wohl zuvor verlorene Ladung gefahren und so ein Reifen beschädigt worden war. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein entsprechendes Fahrzeug zuvor die Auffahrt befuhr und dort einen Teil der Ladung dort aufgrund mangelnder Sicherung verlor. Hinweise zu diesem Fahrzeug nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

5. Bei Unfallflucht fünfstelligen Schaden verursacht, Idstein-Walsdorf, Gartenfeldstraße, Donnerstag, 11.05.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.05.2023, 06:30 Uhr

(fh)Im Idsteiner Ortsteil Walsdorf wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein geparktes Fahrzeug bei einer Verkehrsunfallflucht stark beschädigt, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Am Freitagmorgen stellte der Besitzer eines am Abend zuvor in der Gartenfeldstraße abgestellten blauen VW Arteon fest, dass die komplette Fahrzeugfront beschädigt worden war. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren mit einer hohen Geschwindigkeit gegen die Front des VW. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin davon. Bei dem beteiligten Fahrzeug könnte es sich anhand der Spuren am Unfallort um einen kleineren Lkw oder Pritschenwagen mit Anhängerkupplung gehandelt haben.

Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag: A3 Richtung FFM, zw. Bad Camberg u. Idstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

