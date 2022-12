Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einfamilienhaus in Brand geraten

Sögel (ots)

Gestern gegen 15.55 Uhr kam es in Sögel in der Straße Feldkamp zu einem Brand. Dabei fing aus bislang unbekannten Gründen ein Einfamilienhaus Feuer. Auf zunächst aufsteigenden Rauch wurde eine 12-Jährige aus der Nachbarschaft aufmerksam, die über ihre Mutter die Besitzer in Kenntnis setzte und somit die Rettungskräfte alarmierte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Haus, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen ist bei dem U-förmigen Einfamilienhaus der Brand im Mittelstück des Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehren Sögel, Werlte und Spahnharrenstätte waren mit fünf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zum Brand kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

