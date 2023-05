PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nächtliche Diebestour +++ Baucontainer in Weinbergen aufgebrochen +++ Pkw beschädigt und geflüchtet +++ Verkehrsunfallflucht - beschädigter Pkw gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Nächtliche Diebestour,

Idstein, Nacht zum 09.05.2023

(pa)In Idstein waren in der Nacht auf Dienstag Diebe unterwegs, die es unter anderem auf Fahrräder in Garagen, Kellern oder Gartenhütten abgesehen hatten. Bislang wurden der Polizei insgesamt neun Taten gemeldet, wobei die Täter in drei Fällen auch Beute machten. In der Heftricher Straße hebelten Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Tür zum Keller eines Mehrfamilienhauses auf, um anschließend ein Kellerabteil aufzubrechen und ein darin abgestelltes grauschwarzes Mountainbike der Marke "Cube" zu entwenden. Ebenfalls ein Mountainbike wurde bei einer weiteren Tat entwendet, die sich in der Willy-Schreier-Straße ereignete. Dort wurde sich gewaltsam Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses verschafft und aus einem Garagenabteil ein schwarzes Rad des Herstellers "Specialized" entwendet. Im Ziemerweg nahmen die Täter die Keller von gleich zwei Mehrfamilienhäusern ins Visier. In einem Fall wurde die Haustür aufgehebelt und das Kellergeschoss betreten, ohne dass etwas gestohlen wurde. Im zweiten Fall scheiterten die Diebe bei ihrem Hebelversuch an der Haustür. Ebenso erging es ihnen in der Maximilianstraße an der Haustür eines weiteren Mehrfamilienhauses. Auch bei zwei weiteren Taten in der Friedensstraße gingen die Täter leer aus. Nachdem sie die Zugangstür zu einer Tiefgarage aufgebrochen und diese betreten hatten, verließen sie den Tatort ohne Diebesgut. Die Tiefgaragentür am Nachbarhaus wurde ebenfalls angegangen, hielt jedoch stand. Weniger stabil erwies sich die Tür eines Gartenhauses im Bettine-von-Arnim-Weg. Zwar gelang es den Tätern, sich mit Gewalt Zugang zu der Hütte zu verschaffen, gestohlen wurde aber auch hier nichts. In der Grunerstraße wurde schließlich noch eine Tat anderer Art gemeldet, die jedoch ebenfalls im Zusammenhang mit der vorgenannten Serie stehen könnte. Der Fahrer eines Mercedes musste am Dienstagmorgen feststellen, dass jemand sein geparktes Fahrzeug über Nacht auf bislang unbekannte Weise geöffnet und Wertgegenstände daraus entwendet hatte. Neben einem Laptop und Bargeld wurden Ohrhörer der Marke "Apple" aus dem Pkw gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesguts aus den genannten Taten beläuft sich auf über 5.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden liegt mit schätzungsweise 13.000 Euro noch deutlich höher.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein bittet Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 zu melden.

2. Baucontainer in Weinbergen aufgebrochen, Lorch, Weinbergslage, Donnerstag, 20.04.2023 bis Dienstag, 09.05.2023

(he)Im Zeitraum seit dem 20. April kam es in der Weinbergslage von Lorch zu einem Einbruch in einen Baucontainer, bei dem mehrere Arbeitsgeräte und Werkzeuge entwendet wurden. Die unbekannten Täter ließen unter anderem eine Kettensäge, eine Wasserpumpe und Werkzeugkisten mitgehen. Die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei in Rüdesheim bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um Hinweise.

3. Verkehrsunfallflucht - beschädigter Pkw gesucht, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Freitag, 05.05.2023, 10:00 Uhr

(he)Am vergangenen Freitag kam es in Schlangenbad zu einer Verkehrsunfallflucht, welche erst verspätet durch den Verursacher der Polizei gemeldet wurde. Nun wird das zweite beteiligte, mutmaßlich beschädigte Fahrzeug gesucht. Der Verursacher meldete im Nachgang der Polizei, dass er am Freitag, gegen 10:00 Uhr die Rheingauer Straße in Richtung Innenstadt gefahren sei. Auf Höhe der Hausnummer 20 habe er einen seitlich geparkten Pkw touchiert. Bei einer Nachschau vor Ort habe er an seinem Fahrzeug keinen Schaden festgestellt und aus diesem Grund seine Fahrt fortgesetzt. Da er im Nachgang nun doch an seinem grauen Mazda einen Schaden festgestellt habe, sei er zurück zur Unfallstelle gefahren um den anderen Pkw in Augenschein zu nehmen. Da dieser nicht mehr vor Ort gestanden habe, fuhr er zur Polizei. Zu dem anderen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich mutmaßlich um einen schwarzen SUV handelt. Dieser hat gegebenenfalls an der linken Fahrzeugseite einen Schaden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Pkw beschädigt und geflüchtet,

Taunusstein-Bleidenstadt, Stephanstraße, Montag, 08.05.2023, 07:40 Uhr - 16:00 Uhr

(he)Am vergangenen Montag kam es in der Stephanstraße in Bleidenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein roter VW Caddy beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen bis dato nicht vor. Die Fahrerin stellte den Caddy gegen 07:40 Uhr auf einem der Doppelparkplätze in der Stephanstraße ab. Als sie den Pkw um 16:00 Uhr wieder bestieg, fiel der Schaden nicht unmittelbar auf. Der Heckschaden wurde erst an der Wohnanschrift bemerkt. Die Polizei in Bad Schwalbach bittet unter der Rufnummer (06124) 7078-0 um Hinweise.

