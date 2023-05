PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ein halbes Dutzend BMW aufgebrochen +++ In Kellerräume eingebrochen +++ Fahrzeuge beschädigt +++ Unfallflucht vor Einkaufsmarkt

Bad Schwalbach (ots)

1. Ein halbes Dutzend BMW aufgebrochen, Eltville am Rhein, Sonntag, 07.05.2023, 21:45 Uhr bis Montag, 08.05.2023, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben professionelle Fahrzeugteilediebe mindestens sechs Mal in Eltville am Rhein zugeschlagen. Am Montagmorgen meldeten sich mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Bereich Eltville-Ost bei der Polizei, da in der Nacht an ihren Fahrzeugen der Marke "BMW" Fahrzeugteile ausgebaut worden waren. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge betroffen, die in der Nacht in den Straßen Kolpingstraße, Am Grimmen, Steinheimer Straße und Hildegardisstraße geparkt standen. In der Summe wurden sowohl Airbags, als auch Lenkräder und Navigationssysteme durch die unbekannten Täter ausgebaut und entwendet. Der Wert der Fahrzeugteile beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro.

Die Polizei in Eltville bittet Personen, die in der Nacht rund um die besagten Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. In Kellerräume eingebrochen, Idstein, Weilburger Weg / Saarbrücker Platz, festgestellt: Montag, 08.05.2023, 07:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher die Kellerräume von zwei Idsteiner Mehrfamilienhäusern heimgesucht. Am Montagmorgen fiel zunächst dem Bewohner eines Wohnhauses im Weilburger Weg auf, dass sein Kellerraum aufgebrochen worden war. Er informierte daraufhin die Polizei. Die zum Tatort gerufenen Beamten stellten daraufhin fest, dass zwei weitere Kellerverschläge aufgehebelt und beschädigt worden waren. Alle drei Kellerräume waren zum Zeitpunkt der Tat verschlossen gewesen. Wie die unbekannten Täter zuvor in das Haus beziehungsweise den Keller gelangten, ist aktuell noch unklar. Einige Zeit später entdeckten Anwohner eines weiteren, nahegelegenen Mehrfamilienhauses am Saarbrücker Platz, dass auch dort mehrere Kellerräume aufgebrochen worden waren. Aktuell geht die Polizei von ein und denselben Tätern aus. In beiden Fällen liegen noch keine detaillierten Listen der entwendeten Gegenstände vor, der Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Unbekannte beschädigen zwei Pkw, Taunusstein-Orlen, Wingsbacher Weg, Samstag, 06.05.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 07.05.2023, 11:00 Uhr

(Ste)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Taunusstein-Orlen zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die unbekannten Täter beschädigten mutmaßlich zur Nachtzeit einen Opel und einen BMW, welche beide in der Straße "Wingsbacher Weg" abgestellt worden waren, indem sie jeweils die Türgriffe der Fahrertür sowie bei dem BMW die der Beifahrertür abrissen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 1.300 Euro. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Hinweise werden bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Sachbeschädigungen in Oestrich-Winkel, Oestrich-Winkel, Friedhofstraße, Samstag, 06.05.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 08.05.2023, 10:00 Uhr

(fh)Am Wochenende wurden in Oestrich-Winkel zwei weitere Fahrzeuge von Unbekannten zerkratzt. Sowohl ein Opel Corsa, als auch ein Opel Vivaro parkten über das Wochenende in der Friedhofstraße. Dort nutzte eine unbekannte Person einen unbeobachteten Moment aus und zerkratzte die Beifahrertüren der Fahrzeuge. Der Sachschaden summiert sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

5. Unfallflucht vor Supermarkt, Idsteiner, Wiesbadener Straße, Freitag, 05.05.2023, 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr

(fh)Am Freitagmittag wurde ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Idstein beschädigt. In dem kurzen Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr parkte eine Idsteinerin ihren weißen 2er BMW auf dem Supermarktparkplatz in der Wiesbadener Straße. Eine bislang unbekannte Person beabsichtigte wohl hinter dem BMW einzuparken. Dabei stieß er oder sie gegen dessen Heck und fuhr daraufhin davon. Am Fahrzeug der Idsteinerin entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizeistation Idstein bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell