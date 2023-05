PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ladendieb flüchtet alkoholisiert mit Pkw +++ mehrere Pkw beschädigt +++ Unfall mit E-Scooter und Verletzten +++ Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bad Schwalbach (ots)

1. Ladendieb flüchtet alkoholisiert mit PKW - Festnahme, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Sonntag, 07.05.2023, 03:20 Uhr

(sw) Gleich mehrmals strafbar machte sich ein 24-jähriger Flörsheimer am frühen Sonntagmorgen, als er aus der Warenauslage einer Tankstelle in der Geisenheimer Straße zwei leere Benzinkanister entnahm und sich ohne zu bezahlen von dort entfernte. Der aufmerksamen Mitarbeiterin der Tankstelle fiel dies auf, woraufhin sie die Rüdesheimer Polizei informierte. Diese leitete sofort eine entsprechende Fahndung ein und konnte den Täter tatsächlich mit seinem PKW in Oestrich-Winkel anhalten und kontrollieren. Zwar konnten besagte Kanister nicht aufgefunden werden, jedoch zeigte der Mann derart starke Anzeichen von Alkoholisierung, dass er sich zusätzlich zum Vorwurf des Diebstahls nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss. Da ihm in der Vergangenheit bereits ein Hausverbot durch die Tankstellenbetreiber ausgesprochen worden war, erweitert sich das Verfahren um einen Hausfriedensbruch. Bei dem Mann aus Flörsheim wurden eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen.

2. Mehrere Pkw in Eltville beschädigt,

Eltville, Eberbacher Straße und Kreuzstraße, Zwischen 05.05.2023, 18:00 Uhr und 06.05.2023, 07:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben bislang unbekannte Täter in Eltville mehrere Pkw beschädigt und Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Am Samstagmorgen begaben sich Beamte der Polizeistation Eltville zunächst in die dortige Kreuzstraße, nachdem eine dort wohnhafte Frau telefonisch gemeldet hatte, dass sowohl ihr Pkw als auch ein weiteres Fahrzeug zerkratzt worden seien. Vor Ort konnten die Polizisten offensichtlich mutwillig beschädigte Pkw, einen grauen Mini-Cooper sowie einen grauen VW, feststellen. Sie nahmen Strafanzeigen auf und führten Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Am Samstagmittag meldeten sich zwei weitere Geschädigte aus der Eberbacher Straße in Eltville und teilten mit, ihre Pkw seien zerkratzt worden. Dort konnten durch die Polizeibeamten zwei weitere beschädigte Fahrzeuge, ein grauer Mercedes sowie ein schwarzer Range Rover, festgestellt werden.

Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden derzeit auf mehrere tausend Euro. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizei in Eltville führt die Ermittlungen diesbezüglich und bittet unter (06123) 9090-0 um Zeugenhinweise.

3. In Pkw eingebrochen,

Idstein, Am Wermutsgraben, dortiger P&R Parkplatz, Samstag, 06.05.2023, zwischen 12:45 Uhr und 18:15 Uhr

(Sto) Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend haben bislang unbekannte Täter in Idstein die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen und einen Rucksack entwendet. Demnach meldete sich der Geschädigte am Samstagabend gegen 18:20 Uhr bei der Idsteiner Polizei und gab an, dass auf dem P&R Parkplatz in Idstein, "am Wermutsgraben" in seinen Pkw eingebrochen worden sei. Vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass an dem blauen Renault die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Nach Angaben des Geschädigten wurde ein Rucksack mit diversen persönlichen Gegenständen entwendet. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden nach derzeitigen Ermittlungen auf mehrere hundert Euro. Zum Wert des Diebesgutes können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter (06126) 9394-0 um telefonische Zeugenhinweise.

4. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit E-Scooter, Taunusstein, Aarstraße 150, Samstag, 06.05.2023, 21:14 Uhr

(Sto) Am Samstagabend kam es auf dem Gelände der Stadtverwaltung Taunusstein, Aarstraße 150, zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Taunusstein mit einem Elektrokleinstfahrzeug den Vorplatz des Rathauses in Taunusstein-Hahn. Ebenfalls mit auf dem Fahrzeug befand sich ein weiterer 14-jähriger Taunussteiner. Offensichtlich mit einem auf dem Rathausvorplatz befindlichen Pflanzstein kollidierend, stürzten sowohl der Fahrzeugführer, als auch der widerrechtlich darauf befindliche Mitfahrer zu Boden und verletzten sich dabei. Beide wurden verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, Sachschäden entstanden nicht. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

5. Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss,

Geisenheim und Oestrich-Winkel, Freitag, 05.05.2023, 23:30 Uhr und 23:55 Uhr

(sw) 1) Am Freitagabend, um 23:30 Uhr, beobachtete eine Rüdesheimer Polizeistreife in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel einen schwarzen Audi, der trotz der Vorfahrtsberechtigung eines entgegenkommenden Fahrzeuges mit unsicherer Fahrweise in eine Engstelle einfuhr. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle fiel den Beamten bei der 22-jährigen Fahrzeugführerin jedoch deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab sodann einen vorläufigen Wert von 1,42 Promille. Ihren Führerschein führte die junge Frau nicht mit sich. Nach einer Blutentnahme durfte die Beschuldigte die Polizeistation verlassen.

Kurz darauf konnte die Streife besagten Audi erneut am Kontrollort, mit laufendem Motor, aber stehend, antreffen. Die zuvor Kontrollierte saß diesmal zwar auf dem Beifahrersitz, die nun am Steuer sitzende Dame war aber ebenfalls alkoholisiert. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung eines Fahrtantritts durch die Polizeibeamten vorläufig sichergestellt. Beide Frauen mussten sich nun anderweitig um eine Heimkehr kümmern.

2) Gegen 23:55 Uhr fiel einer weiteren Streife der Rüdesheimer Polizei in der Geisenheimer Chauvignystraße ein Audi A3 Sportback ins Auge, da dieser auffällig langsam und mit Warnblinklicht fuhr. Weiterhin hielt der Fahrer, ein 23-jähriger Mann aus Hamburg, ein Handy in seiner Hand. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle konnten eindeutige Anzeichen vorangegangenen Alkoholkonsums festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,2 Promille. Damit nicht genug, konnte die Streife ein verbotenes Blitzerwarngerät im Fahrzeug mit entsprechender App auf dem Handy des Fahrers feststellen. Der Führerschein sowie das Handy wurden durch die Beamten einbehalten und bei dem 23-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen.

6. Autofahrt unter Drogeneinfluss,

Eltville, Schiersteiner Straße, Samstag, 06.05.2023, 00:30 Uhr

(Sto) In der Nacht zum Samstag konnten Beamte der Polizeistation Eltville einen unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Demnach zeigte ein 35-jähriger Mann aus Niederwallmenach, der in einem schwarzen VW unterwegs war, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schiersteiner Straße in Eltville deutliche Anzeichen vorangegangenen Drogenkonsums. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Im weiteren Verlauf wurde der 35-jährige auf die Dienststelle sistiert und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er die Dienststelle verlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.

