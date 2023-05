PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe haben es auf Kleinkraftrad abgesehen +++ Glasscheibe von Turnhalle beschädigt +++ Wertgegenstände aus Pkw entwendet +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe haben es auf Kleinkraftrad abgesehen, Idstein, Nieder-Oberrod, Meilbachstraße, Mittwoch, 03.05.2023, 23.00 Uhr bis Donnerstag, 04.05.2023, 08.30 Uhr

(ew)In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke Zündapp aus einem Gartenschuppen der Meilbachstraße in Idstein Nieder-Oberrod entwendet. Das schwarze Kleinkraftrad im Wert von rund 5.000 Euro war zuvor von seinem Besitzer in dem Schuppen abgestellt worden. Die Täter drangen in der Nacht in den Schuppen ein und entwendeten das ungesicherte Moped unerkannt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Glasscheibe von Turnhalle beschädigt, Eltville am Rhein, Erbach, Ringstraße, Mittwoch, 03.05.2023, 14.00 Uhr bis Donnerstag, 04.05.2023, 12.00 Uhr

(ew)Im Zeitraum vom vergangenen Mittwochmittag bis Donnerstagmittag haben Unbekannte in der Erbacher Ringstraße die Scheibe einer Schulturnhalle mit einem Stein beschädigt. Der an der Seitenscheibe entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 90900 in Verbindung zu setzen.

3. Wertgegenstände aus Pkw entwendet, Niedernhausen, Idsteiner Straße, Donnerstag, 04.05.2023, 15:50 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag haben Diebe in Niedernhausen aus einem geparkten Fahrzeug mehrere Gegenstände gestohlen. Die Besitzerin eines schwarzen Audi A6 hatte diesen am Nachmittag in der Idsteiner Straße geparkt. Als sie nach rund zwei Stunden zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Bargeld und Sonnenbrillen aus dem zuvor verschlossenen Pkw fehlten. Wie die Täter das Fahrzeug zuvor öffneten, ist derzeit unklar.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

4. Aktueller Blitzerreport des Rheingau-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell