PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Radlader gestohlen +++ Übers Dach eingestiegen +++ Pkw aufgebrochen +++ Fahrer mit Drogen im Gepäck versucht zu flüchten +++ Pkw flüchtet nach Zusammenstoß mit Kind +++ Verletzte bei Unfall

Bad Schwalbach (ots)

1. Radlader von Baustelle gestohlen, Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, Dienstag, 02.05.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 03.05.2023, 10:30 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben Unbekannte einen Radlader in Eltville-Hattenheim gestohlen. Am Mittwochmorgen wurde der Diebstahl des Arbeitsgerätes von einer Baustelle in der Waldbachstraße festgestellt und angezeigt. Hinweise zu den Dieben liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville.

2. Übers Dach eingestiegen und Schmuck gestohlen, Idstein, Nieder-Oberrod, Kettungsstraße, Mittwoch, 03.05.2023, 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag sind Einbrecher im Idsteiner Ortsteil Nieder-Oberrod in ein Wohnhaus eingebrochen und dabei ungewöhnlich vorgegangen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge begaben sich die Einbrecher zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Grundstück in der Kettungsstraße und kletterten dort auf das Vordach eines Wohnhauses. Von hier aus stiegen die Kraxler weiter auf das Hauptdach des Gebäudes und entfernten einige Dachziegel. Über das so in Teilen freigelegte Dach verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Dachboden und danach zu den Wohnräumen. Dort angekommen, nahmen sie Schmuck an sich und flüchteten daraufhin über die beschriebene Einstiegsstelle in unbekannte Richtung.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus erbitten Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Pkw aufgebrochen, Idstein, L 3011, Parkplatz am Heftricher Moor, Mittwoch, 03.05.2023, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend brachen Unbekannte ein auf einem Wanderparkplatz bei Idstein-Heftrich geparkten Pkw auf. Zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr hatte die Besitzerin eines braunen Mitsubishi Outlander ihr Fahrzeug auf dem besagten Parkplatz am Heftricher Moor abgestellt. Als sie nach gut einer halben Stunde wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte eine Seitenscheibe aufgehebelt und eine Stofftasche mit Tauchutensilien aus dem Innenraum entwendet hatten. Der Sachschaden und der Wert der gestohlenen Gegenstände, darunter ein Tauchgerät und ein Tauchgürtel, summiert sich auf knapp 2.500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

4. Fahrer mit Drogen im Gepäck versucht zu flüchten, Aarbergen-Michelbach, Im Aartal, Mittwoch, 03.05.2023, 22:10 Uhr

(fh)Am Mittwochabend nahm die Polizei einen Zweiradfahrer fest, der mit Drogen im Gepäck versucht hatte vor einer Kontrolle zu flüchten. Bei der Flucht stieß er darüber hinaus mit einem Streifenwagen zusammen. Gegen 22:10 Uhr fiel Beamten der Polizeistation Bad Schwalbach in Aarbergen-Michelbach der 37-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads auf, welcher zu diesem Zeitpunkt einen Radweg befuhr. Als die Beamten dem Mann daraufhin Anhaltesignale gaben, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, versuchte dieser zu fliehen. Die Polizisten stellten ihren Streifenwagen daraufhin auf dem Gehweg ab, um dem Flüchtigen so den Weg abzuschneiden. Dieser fuhr daraufhin gegen den stehenden Streifenwagen und den Beamten gelang es so den unverletzten Mann festzunehmen. Schnell zeigte sich der Grund für den Fluchtversuch. Zwar konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis, dafür aber Drogen in Form von Amphetamin vorlegen. Auch erhärtete sich der Verdacht, dass er selbst unter dem Einfluss von Drogen gefahren war. Nach einer anschließenden Blutentnahme und Erkennungsdienstlichen Behandlung wurde die Wohnung des 27-Jährigen durchsucht und dabei weitere Drogen aufgefunden und sichergestellt. Neben dem Besitz der Drogen, der Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen, muss sicher der Mann nun auch wegen des Unfalls mit dem Polizeiauto verantworten.

5. Kind kommt bei Zusammenstoß zu Fall - Pkw flüchtet, Eltville am Rhein, Bertholdstraße, Mittwoch, 03.05.2023, 12:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag wurde ein radfahrendes Kind bei einem Unfall in Eltville leicht verletzt, der unfallbeteiligte PKW-Fahrer flüchtete. Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Bertholdstraße von der Schwalbacher Straße kommend in Richtung Kiedricher Straße. Nach Angaben des Kindes kam ihm in Höhe der Hausnummer 28 ein roter Mercedes entgegen, der den Fahrradfahrer beim Vorbeifahren am Oberarm streifte, sodass dieser ins Straucheln und letztlich zu Fall kam. Der Fahrer des Mercedes fuhr weiter, ohne nach dem Kind zu schauen. Der 10-Jährige verletzte sich leicht, musste aber glücklicherweise nicht medizinisch behandelt werden.

Hinweise zum Unfallverursacher werden von der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

6. Auffahrunfall mit Verletzten, B 54, Höhe Abfahrt Hohenstein-Born, Mittwoch, 03.05.2023, 17:15 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B 54 zwischen Bad Schwalbach und Taunusstein ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw sowie drei verletzten Insassen. Den derzeitigen Ermittlungen folgend, befuhren gegen 17:15 Uhr ein Peugeot, ein Audi und ein BMW in genannter Reihenfolge die Bundesstraße 54 von Bad Schwalbach nach Taunusstein. An der Einmündung in Richtung Hohenstein-Born beabsichtigte der vorausfahrende Peugeot abzubiegen und bremste aufgrund des Gegenverkehrs bis zum Stillstand ab. Dem dahinterfahrenden Audi gelang es noch rechtzeitig abzubremsen, dem BMW nicht mehr. Dieser fuhr auf den Audi auf und schob diesen dann auf den Peugeot. Der 29-jährige Fahrer des BMW verletzte sich schwer, die beiden weiteren Unfallbeteiligten, eine 40- und eine 43-Jährige je leicht. Der Unfallverursacher musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Audi, als auch der BMW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell