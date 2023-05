PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher werfen mit Stein +++ Erneut Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht +++ Bei berauschtem Fahrer Drogen gefunden

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher werfen mit Stein, Rüdesheim am Rhein, Aulhausen, Vincenzstraße, Dienstag, 02.05.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 03.05.2023, 07:15 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind Unbekannte in ein Schulgebäude in Aulhausen eingestiegen, nachdem sie zuvor eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen hatten. Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter der in der Vincenzstraße gelegenen Schule fest, dass ein Fenster des Gebäudes mit einem Stein eingeworfen worden war. Der daraufhin zur Spurensicherung angerückten Polizeistreife zeigte sich, dass Unbekannte wohl durch das entstandene Loch im Fenster in das Schulgebäude eingestiegen waren, jedoch ersten Erkenntnissen zufolge keine Gegenstände entwendet hatten. Der Sachschaden am Fenster wird mit circa 400 Euro beziffert.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim erbittet Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

2. Erneut Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht, Oestrich-Winkel, Hallgarten, An der Hochstätt, Sonntag, 30.04.2023, 17:30 Uhr bis Dienstag, 02.05.2023, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen wurde erneut ein Fahrzeug in Oestrich-Winkel zerkratzt, diesmal im Ortsteil Hallgarten. Wie bereits berichtet, wurden in jüngster Vergangenheit rund um Oestrich-Winkel immer wieder geparkte Fahrzeuge von einem oder mehreren Unbekannten beschädigt. Im Gros der Fälle wiesen die Fahrzeuge längliche Kratzer, verursacht durch einen unbekannten Gegenstand, auf. So auch ein weißer Hyundai i20 am Dienstagmorgen in der Straße "An der Hochstätt" in Hallgarten. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf knapp 1.000 Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Vergangenheit rund um geparkte Fahrzeuge verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Bei berauschtem Fahrer Drogen gefunden, Schlangenbad-Georgenborn, Mainstraße, Dienstag, 02.05.2023, 14:50 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag hatte eine Fahrzeugkontrolle der Polizei in Georgenborn weitreichende Folgen für einen Rollerfahrer. Gegen 14:50 Uhr entschlossen sich Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach in der Mainstraße in Geogenborn dazu, einen Rollerfahrer zu kontrollieren. Wie sich zeigte, hatten sie bei dem 38 Jahre alten Fahrer den richtigen Riecher gehabt. Zum einen stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen, zum anderen entdeckten die Polizisten bei der Durchsuchung des Fahrers mehrere Hundert Gramm Haschisch, Cannabis sowie Amphetamin. In der Folge musste der Schlangenbader die Beamten für eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung zur Dienststelle begleiten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Drogen sowie Konsum- und Verarbeitungsgegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Den Schlangenbader erwartet nun Ermittlungsverfahren.

