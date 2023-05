PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher erbeuten blitzschnell Tabakwaren +++ Mann schlägt zu und beleidigt Polizisten +++ Automaten aufgebrochen +++ Audi zerkratzt +++ Motorradfahrer verletzt sich +++ Unfallflucht vor Schwimmbad

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher erbeuten blitzschnell Tabakwaren, Walluf, Am Klingenweg, Sonntag, 30.04.2023, 02:15 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 30.04.2023, sind zwei Einbrecher in einen Wallufer Einkaufsmarkt eingebrochen und haben zielgerichtet hochwertige Tabakwaren mitgehen lassen. Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei männliche Täter das Gelände des Supermarktes in der Straße "Am Klingenweg" und schlugen neben einer Seitenscheibe des Eingangsbereiches auch die Scheibe einer dahinterliegenden Schiebetür ein. Anschließend betraten sie zielgerichtet den Kassenbereich und nahmen dort dutzende Tabakwaren an sich, ehe sie den Markt mit ihrer Beute blitzschnell wieder verließen. Der Wert der entwendeten Gegenstände und der am Gebäude verursachte Sachschaden summieren sich auf schätzungsweise 25.000 Euro.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Mann schlägt zu und beleidigt Polizisten, Hünstetten-Beuerbach, In den Gärten, Montag, 01.05.2023, 03:40 Uhr

(fh)Am frühen Montagmorgen hat ein Mann in Hünstetten-Beuerbach am Rande einer Tanzveranstaltung einen weiteren Mann geschlagen und ist bei seiner anschließenden Kontrolle Polizisten gegenüber ausfällig geworden. Gegen 03:40 Uhr wurde die Polizei zu einer "Tanz in den Mai"-Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus in Beuerbach gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Vor Ort trafen die Beamten auf den mutmaßlichen Schläger, welcher von Sicherheitsmitarbeitern der Veranstaltung festgehalten werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge soll dieser, ein 27-jähriger Mann aus Hünstetten, einen 26-Jährigen auf der Straße vor dem Gemeinschaftshaus ins Gesicht geschlagen haben. Während die Polizisten den augenscheinlich alkoholisierten 27-Jährigen kontrollierten, zeigte sich dieser zunächst aufbrausend und sprach wüste Beleidigungen gegen die Umstehenden aus. Der Aggressor wurde letztlich der Örtlichkeit verwiesen. Da er im Besitz eines Fahrzeugschlüssels war und Zeugen schilderten, er habe versucht, mit einem Pkw nach der Tat davonzufahren, wurde zuvor der Schlüssel sichergestellt. Der Verletzte musste seine Wunde in einem Krankenhaus behandeln lassen. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

3. Einbruch misslingt, Niedernhausen, Am Deußtal, Dienstag, 25.04.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 28.04.2023, 12:00 Uhr

(fh)Vergangene Woche mussten sich Einbrecher in Niedernhausen geschlagen geben. Am Freitagmittag stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Deußtal" fest, dass Unbekannte versucht hatten, die Hauseingangstür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Nach Rücksprache mit den übrigen Bewohnern des Hauses konnte ein Eindringen der Einbrecher ausgeschlossen werden. Der Sachschaden an der Tür wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Hinweise werden von den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Automaten von Autowaschanlage aufgebrochen, Idstein, Am Wörtzgarten, Sonntag, 30.04.2023, 21:20 Uhr

(fh)Das Bargeld mehrerer Staubsaugerautomaten ist am Sonntagabend in Idstein zum Ziel von Dieben geworden. Mindestens zwei unbekannte Männer näherten sich gegen 21:20 Uhr dem Gelände einer Autowaschanlage in der Straße "Am Wörtzgarten" und brachen dort angekommen fünf Staubsaugerautomaten auf, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Im Anschluss gelang den Dieben mit ihrer Beute die Flucht. Weitere Hinweise zu den beiden Tätern liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein über die Telefonnummer (06126) 9394-0.

5. Hochwertiger Audi zerkratzt, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Mainzer Straße / Hallgartener Straße Sonntag, 30.04.2023, 22:00 Uhr bis Montag, 01.05.2023, 11:30 Uhr

(fh)Im Oestrich-Winkeler Ortsteil Mittelheim ist in der Nacht von Sonntag auf Montag der Lack eines geparkten Audi RS 5 zerkratzt worden. Am Sonntagabend noch unbeschädigt in der Mainzer Straße Ecke Hallgartener Straße abgestellt, wies der Audi am Montagvormittag einen deutlichen Kratzer an der Fahrertür auf. Der Sachschaden wird durch die Polizei mit rund 2.000 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

6. Fahrgast beleidigt, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Zentraler Omnibusbahnhof, Freitag, 28.04.2023, 14:40 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag zeigte der Fahrgast eines Linienbusses bei der Polizei an, dass er in einem solchen in Taunusstein-Hahn vom verantwortlichen Busfahrer rassistisch beleidigt worden wäre. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Gegen 14:40 Uhr meldete sich ein 28-jähriger Fahrgast der Buslinie 265 bei der Polizei, da er soeben vom Busfahrer am "ZOB" auf rassistische Art und Weise beleidigt worden wäre. Als er kurz darauf beim Polizeiposten Taunusstein aufschlug, wiederholte er seine Angaben. Vorangegangen sei eine Diskussion um den Erwerb eines Fahrscheines. Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Busfahrer ein.

Die Polizei bittet weitere Fahrgäste des besagten Busses und Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

7. Motorradfahrer kommt zu Fall, Lorch, Im Wispertal, Sonntag, 30.04.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam ein Motorradfahrer beim Befahren der L 3033 (Im Wispertal) zu Fall und verletzte sich. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 35-jährige Motorradfahrer aus dem Wetteraukreis mit seiner Honda-Maschine die L 3033 aus Geroldstein kommend in Richtung Laukenmühle. In einer Kurve geriet der Mann mit seiner Honda ins Schlingern und kam zu Fall. Beim Sturz verletzte sich der 35-Jährige und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand ein rund 1.000 Euro teurer Sachschaden.

8. Hohen Sachschaden bei Unfallflucht verursacht, Eltville am Rhein, Erbacher Straße (Schwimmbadparkplatz) Sonntag 30.04.2023, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde in Eltville ein Fahrzeug auf einem Schwimmbadparkplatz beschädigt, der Verursacher oder die Verursacherin ergriff die Flucht. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr parkte ein schwarzer VW Golf auf dem besagten Parkplatz zwischen der Erbacher Straße und dem am Rheinufer gelegenen Schwimmbad. In der rund dreistündigen Abwesenheit des Fahrzeugführers stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen die Fahrerseite des VW, fuhr daraufhin davon und hinterließ so mehrere Dellen und Schrammen am Golf Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

