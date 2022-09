Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Hafenstraße/Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Nacht zum Donnerstag (29.09.) sucht die Polizei in Lüdinghausen Zeugen. Die Unbekannten beschädigten die Eingangstür und gelangten so in das Innere und durchsuchten dieses. Sie stahlen Bargeld, Getränke und CBD-Waren (freiverkäufliche Hanfprodukte). Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 9 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

